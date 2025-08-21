Alejandra Rubio hace atrevida confesión previo al partido de tiktokers Honduras vs El Salvador

Revuelo en redes sociales por atrevida confesión de Alejandra Rubio a pocas horas del partido de tiktokers entre Honduras y El Salvador.
La ciudad de San Pedro Sula, Honduras vivirá este viernes 22 de agosto un evento histórico con el partido de tiktoker entre Honduras vs El Salvador.
Alrededor de 17,000 boletos se pusieron a la venta para este partido entre creadores de contenido y se agotaron en un par de horas.
Hoy se pusieron a disposición del publico mil entradas más y en un par de horas ya se habían agotado. Habrá llenazo en el estadio Morazán y el show está garantizado.
Famosos catrachos como Milagro Flores, Elsa Oseguera, Carlo Costly y Eduardo Maldonado ya confirmaron su asistencia al evento.
Pero ahí no queda todo. La guapísima Alejandra Rubio también ha confirmado su asistencia al partido de una forma peculiar.
"Ale irás al estadio", le consultó uno de sus seguidores.
"Obvio, como me voy a perder el evento del año", respondió la expresentadora catracha.
Pero lo que sorprendió a sus seguidores fue esto: La foto de una tanga color amarillo que se pondrá para el juego de creadores de contenido, misma que Alejandra cataloga como "la de la suerte".
La expresentadora hondureña Alejandra Rubio estuvo hace unos meses en el ojo del huracán por su polémica relación el capitan Javian Thompson.
Luego de 3 meses de haberse casado decidieron ponerle fin a su relación sentimental.
La presencia de Alejandra Rubio le dará un plus al partido de tiktokers entre Honduras y El Salvador.
La 'Bicha' Catracha también aparece en la lista de las famosas que estarán en el Morazán para poner el ambiente en el partido.
Majo Ramírez, conocida como "La Juanchi", es otra de las creadoras de contenido confirmadas para el duelo de tiktokers.
"La Oruga" también engalanará el juego de tiktokers como pomponera.
Estas son las guapas chicas confirmadas para el partido de tiktokers entre Honduras y El Salvador que está organizando Supremo y que se disputará en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.
El compromiso entre Honduras y El Salvador ha generado gran expectativa en el mundo de la farándula deportiva.