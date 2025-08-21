FFH confirma precio de la boletería para el Honduras vs Nicaragua por Eliminatoria Mundialista

Tegucigalpa, Honduras.- Oficial. La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) confirmó los precios de la boletería para el encuentro eliminatorio ante Nicaragua en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. La Bicolor, cuatro días después del debut ante el conjunto haitiano en en Curazao, recibe a la escuadra pinolera. Los precios quedaron establecidos de la siguiente manera: SOL CENTRO, SOL SUR Y SOL NORTE: 500 Lempiras | SOMBRA: 800 Lempiras | SILLA 2000.

Además, la FFH reveló que se pusieron a la venta 22 mil boletos para el Honduras vs Nicaragua. La boletería estará disponible en los diferentes puntos TENGO. Esto también confirma que la Federación de Fútbol de Honduras habilitará sol centro para el compromiso contra los nicaragüenses. Es de resaltar que esta plaza se mantiene cerrada por la construcción de un moderno centro comercial. El duelazo centroamericano está programado para el martes 9 de septiembre a las 8:00 PM en la hermosa grama del Estadio Nacional Chelato Uclés. Reinaldo Rueda tiene la ilusión de conquistar su segundo boleto mundialista con la Selección de Honduras después de Sudáfrica 2010. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

¿Cómo clasifica Honduras al Mundial?

La Bicolor Hondureña quedó sorteada en un grupo complejo donde enfrentará a Nicaragua, Costa Rica y Haití. La Ronda Final contará con partidos de ida y vuelta dentro cada grupo, y cada equipo jugará seis partidos (tres en casa y tres de visita) durante las Fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre de 2025. Al concluir la Ronda Final, los tres ganadores de grupo se clasificarán directamente para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, uniéndose a los coanfitriones Canadá, México y Estados Unidos.