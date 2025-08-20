Motagua con tres fichajes y una baja, Olimpia lo mandaría al extranjero y legionarios son noticia

El mercado de pases del fútbol hondureño está a punto de cerrar, los equipos están aprovechando los últimos días para anunciar a sus nuevos fichajes
El equipo Kalamata FC de Grecia presentó al defensor hondureño Sub 17, Óscar Jair Rápalo, quien es el primer jugador que manda al Viejo Continente Alfredo Mejía, quien se retiró para ser el director de las academias en Estados Unidos.
OFICIAL / Real España dio de baja en pleno torneo al experimentado delantero argentino, Matías Rotondi. El artillero no vio acción por el Apertura 2025 ni en la Copa Centroamericana y esto agudizó su continuidad en el cuadro catedrático .
OFICIAL / Tras salir del Real España, Matías Rotondi encontró nuevo equipo y se marchó al fútbol de Guatemala, ya que fue fichado por el Cobán Imperdial del balompié chapín.
El guatemalteco Adrián Barrios se suma al cuerpo técnico del Motagua del español, Javier López, como auxiliar técnico.
Inter Miami tomó la decisión de mantener en el equipo al hondureño David Ruiz pese a que recibió ofertas de otros clubes de la MLS e inclusive de Brasil por el centrocampista catracho.
El entrenador argentino Javier Mascherano se encargó de revelar que David Ruiz se mantiene en el Inter Miami: "Lo que sí te puedo decir es que esperamos no haya ninguna salida, los que están hoy en día con nosotros, seguirán hasta final de temporada. Si viene un jugador, bienvenido. Está clara que mi idea no es desprenderme de ningún futbolista más", indicó en rueda de prensa.
Davis Flow: El tiktoker hondureño es pretendido por el CD Choloma y Platense, dicha información la reveló en conferencia Supremo. Inclusive señaló que sería observado este viernes en el estadio Morazán.
El Club Deportivo Marathón sorprendió tras anunciar la salida del experimentado delantero Iván López, decisión que fue tomada por el actual cuerpo técnico del equipo verdolaga.
Tras salir del Marathón, Iván López fue vinculado al Platense pero dicha noticia fue negada. Inclusive se habla de que podría regresar al Parrillas One de la Liga de Ascenso.
El joven delantero Dereck Moncada podría ser el próximo jugador en irse del Olimpia rumbo al extranjero. Se habla de que clubes de la MLS y de Europa se han mostrado interesados en el futbolista hondureño.
El entrenador Fernando Molina se encuentra en la cuerda floja en el CD Choloma tras el mal inicio del equipo en el torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional. Si el equipo maquilero pierde en la próxima jornada, será cesado de su puesto.
Alberth Elis fue anunciado como nuevo fichaje del equipo Marítmo de la segunda división de Portugal. El atacante hondureño utilizará el dorsal 9 y llega procedente del Olimpia.
Otra de las sorpresas en el mercado de fichajes de Honduras: el defensor hondureño Kevin Álvarez fue dado de baja por el Génesis PN en pleno inicio de torneo Apertura 2025.
OFICIAL / El centrocampista hondureño Deybi Flores deja Toronto de la MLS y su próximo destino es el fútbol de Arabia Saudita donde juega Cristiano Ronaldo. El seleccionado catracho se unirá al Al-Najma SC, equipo donde también milita Romell Quioto.
OFICIAL / Bryan Róchez fue presentado hace unos días como nuevo jugador del Leixões Sport Club de la segunda división de Portugal.
OFICIAL / Olimpia fiel a su estilo: presentó al argentino Agustín Mulet cuando nadie se lo esperaba. El mediocampista juega como 5 en el esquema y será el reemplazo de Carlos Pineda en el conjunto merengue.
OFICIAL / Motagua le dio de baja al delantero de 34 años, Wilmar Jordán. El futbolista colombiano solo estuvo dos meses en el Ciclón Azul y disputó 3 partidos: ante Génesis PN, Verdes y Cartaginés.
Luis Vega ya ha firmado su renovación con el Fútbol Club Motagua. Dada la cercanía respecto a su aspiración de mantenerse en la Selección de Honduras, Luis Vega optó por renovar su contrato con el Ciclón Azul, ahora dirigido por Javier López.
El defensor rechazó varias ofertas: a Saprissa de Costa Rica; uno de los intereses más llamativos llegó desde Rumania, donde el Universitatea de Craiova, y la última oferta que llegó fue desde Moldavia.
Motagua hará oficial la contratación del delantero brasileño de 25 años, John Kleber Oliveira da Silva, tras la salida del colombiano Wilmar Jordán. Llega procedente del Deportivo Achuapa de Guatemala.