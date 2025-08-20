Motagua con tres fichajes y una baja, Olimpia lo mandaría al extranjero y legionarios son noticia

El entrenador argentino Javier Mascherano se encargó de revelar que David Ruiz se mantiene en el Inter Miami: "Lo que sí te puedo decir es que esperamos no haya ninguna salida, los que están hoy en día con nosotros, seguirán hasta final de temporada. Si viene un jugador, bienvenido. Está clara que mi idea no es desprenderme de ningún futbolista más", indicó en rueda de prensa.