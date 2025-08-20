Luis Vega finalmente no se va al extranjero y renueva su contrato con el Motagua

Tegucigalpa, Honduras.- Luis Vega ha confirmado su renovación con Motagua, poniendo fin a un proceso de negociación que comenzó en noviembre de 2024. Desde entonces, el jugador mantuvo un firme compromiso con el club, logrando definir su futuro durante estos meses de espera.
Durante este período, Vega rechazó varias ofertas, incluida una importante propuesta del Saprissa, mostrando una clara intención de evaluar otras posibilidades antes de tomar una decisión definitiva. Motagua se mantuvo atento a todas las opciones para asegurar la continuidad de uno de sus jugadores claves.
El futbolista también esperaba una oferta proveniente del fútbol europeo, lo que motivó la espera prolongada. Uno de los intereses más llamativos llegó desde Rumania, donde el Universitatea de Craiova mostró interés formal en contar con Vega en sus filas, aunque esta alternativa no terminó de concretarse.
Finalmente, la última oferta que llegó fue desde Moldavia; sin embargo, dada la cercanía respecto a su aspiración de mantenerse en la Selección de Honduras, Luis Vega optó por renovar su contrato con Motagua.
Javier López López afirmó en la conferencia de prensa que Motagua seguía conversando con el defensor central de perfil zurdo para lograr alargar el convenio, situación que al final se dio, por lo que el español tiene una opción más en la zaga central.