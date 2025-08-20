Motagua rescinde contrato del colombiano Wilmar Jordán por bajo rendimiento

Tegucigalpa, Honduras.- A las puertas del cierre del mercado de pases, el Motagua agita sus fichajes y despide uno de los miembros. Mediante un comunicado, la directiva del Motagua anunció este martes la separación del futbolista Wilmar Jordán no continúa más con el club.

"El Fútbol Club Motagua informa a su afición, medios de comunicación y público en general que, el futbolista colombiano Wilmar Jordán Gil, ha dejado de formar parte de nuestra institución". Además, aprovecharon para dar gracias por su días en la institución. "Agradecemos profundamente su entrega, compromiso y pasión por estos colores durante el corto tiempo que defendió nuestro equipo, tanto dentro como fuera de la cancha".