Supremo expulsa a jugadores de la selección de tiktokers por altercado en centro comercial

Polémica en la selección de tiktokers de Honduras tras altercado en centro comercial. Tres jugadores fueron expulsados por este inconveniente.
La selección de tiktokers de Honduras se prepara para encarar la "gran revancha" ante El Salvador este viernes 22 de agosto en la ciudad de San Pedro Sula.
El estadio Francisco Morazán será el encargado de albergar este vibrante partido entre creadores de contenido, mismo que ha causado revuelo en las últimas semanas.
Cabe destacar que en el partido de ida los catrachos cayeron por un marcador de 3-2 ante los salvadoreños en el estadio Las Delicias de Santa Tecla, El Salvador.
Para este juego en tierras catrachas los creadores de contenido decidieron hacer todo de manera más profesional.
Desde el pasado lunes se instalaron en un reconocido hotel sampedrano para iniciar el periodo de concentración de cara a la gran cita.
Todo era felicidad en el bunker hondureño hasta el día de ayer. Lo impensado sucedió en un podcast al que asistieron los jugadores catrachos.
La creadora de contenido Ana Alvarado, mejor conocida como Lipstickfables, se encontraba realizando una transmisión en vivo en su canal de Youtube con los jugadores de la "H".
Todo era tranquilidad hasta que llegó Fancony, miembro de los Hijos de Morazán, con intenciones de agredir al esposo de Ana Alvarado.
El momento se puso tenso hasta el punto en que tuvo que intervenir la Policía Nacional de Honduras. Fue las misma Ana Alvarado quien hizo la llamada a los servicios de seguridad.
Otros miembros de la selección de tiktokers de Honduras como Mr Jc y Davis Flow también estuvieron envueltos en el altercado.
Supremo es uno de los encargados del evento y se sintió ofendido con la acción protagonizada por algunos jugadores de la selección de tiktokers.
Ante esto, decidió expulsar a los involucrados en el altercado en un reconocido centro comercial de San Pedro Sula.
"3 jugadores serán destituido por mal comportamiento y no vamos a permitir que por 3 personas relajeras nuestros patrocinadores se quieran retirar", dice el mensaje de Lester Cardona (Supremo).
Además, se puede apreciar cuando elimina del grupo de seleccionados a Mr Jc, Davis Flow y Fancony.
Pese a ese mal momento, al evento asistieron los seleccionados y algunos de sus amigos para compartir un momento divertido como parte de sus actividades recreativas antes del día cero.