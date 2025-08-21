Rueda anuncia fecha de su retiro y adelanta posible fichaje del Choco Lozano en Honduras

Dentro de la conferencia realizada en la capital de Honduras estuvo presente Reinaldo Rueda , quien sorprendió al aseverar que tiene contemplado retirarse como director técnico luego de dirigir a la Selección Nacional.

Tegucigalpa, Honduras.- Este jueves la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) anunció los precios de la boletería de cara al compromiso ante Nicaragua por la jornada dos de la Eliminatoria Mundialista en partido a disputarse en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Además, analizó el bajo ritmo del Choco Lozano con el Santos Laguna. El técnico de la Bicolor reveló que el ariete catracho tiene ofertas del fútbol hondureño y que desea que el ex Olimpia sume minutos.

EL HERALDO le consultó a estratega colombiano, que mencionó que desea tener más tiempo de calidad con su familia y su sueño finalizaría con la clasificación a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 .

¿Por qué Tegucigalpa y no San Pedro Sula para el Honduras - Nicaragua?

Hicimos una programación de acuerdo al calendario. La Selección es de todo Honduras y vamos a socializarla. Es un partido en Tegucigalpa, un partido en San Pedro Sula. Posteriormente, vamos a hacer la programación para los de octubre, queremos tener esa posibilidad con la gente del norte y del sur pueda acompañar a la Bicolor.

¿Sigue esa emoción tras clasificar a Sudáfrica y cómo analiza la actualidad del "Choco" Lozano?

Dios y el fútbol nos clasificaron al Mundial, nosotros colocamos nuestro aporte orientando bien al fútbol, se hizo el milagro con el esfuerzo y los goles. Lo que hizo Muma, Osman, David, Pavón, todos, eso es imborrable por todo lo que significó para todos. Estos muchachos también nos puede brindar esta alegría. Me emociono fácilmente con los años. Yo le digo a los muchachos que me regale esto para despedirme, que nos den esa clasificación al Mundial.

Con el "Choco" hemos conversado, está pasando un momento difícil. Desafortunadamente lo que se pensó con él al venir de España no se dio, no se dieron las condiciones. Llegó a un club que quizá no está en su mejor momento, cambió de entrenador, no ha tenido buen acompañamiento, una sola golondrina no hace verano. Además, quizá deba salir del club, de volver a Europa, en Honduras lo quieren, hemos conversado esa situación. Ojalá que Anthony tenga un mejor futuro para él y para la Selección. Estamos a contrarreloj, con las horas contadas, hemos tenido nueve transferencias, que es positivo, que sean bien recibidos, que puedan jugar rápido, han sido horas difíciles, intentando documentarnos con los temas médicos de cara a los juegos eliminatorios.

¿Se va a retirar tras la Eliminatoria Mundialista o depende si clasifica al Mundial?

Hay que darle las gracias a los directivos de Honduras que nos dieron la posibilidad de venir acá. Como yo le digo a todos, ustedes son los que tienen que asumir ahora, ojalá podamos cumplir con la meta, quiero salir por la puerta grande con esa alegría y dedicarle más tiempo a la familia.