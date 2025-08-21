  1. Inicio
Habilitaron más: ¿Cómo comprar boletos para el partido de tiktokers Honduras vs El Salvador?

Cientos de personas quieren adquirir su boleto para el partido de tiktokers de este viernes; así los puedes comprar

  • 21 de agosto de 2025 a las 11:25
Habilitaron más: ¿Cómo comprar boletos para el partido de tiktokers Honduras vs El Salvador?
1 de 16

Locura en San Pedro Sula para adquirir los últimos boletos para el partido de tiktokers Honduras vs El Salvador. Inmensas filas se forman en un centro comercial de la capital industrial.

Fotos: Mauricio Ayala / EL HERALDO.
2 de 16
2 de 16

Los fans de los creadores de contenido no quieren quedarse sin su boleto y este jueves madrugaron con la intención de comprar sus boletos para el partido.
3 de 16
3 de 16

Los tiktokers de Honduras y El Salvador más populares jugarán un segundo partido de fútbol tras el primero desarrollado en tierras cuscatlecas, donde los locales se impusieron 3-2.
4 de 16
4 de 16

La revancha será en el estadio Morazán este viernes 22 de agosto a las 6:00 de la tarde, donde el equipo liderado por Supremo buscará ganar.
5 de 16
5 de 16

El partido ha acaparado la atención de los sampedranos, tanto así que la primera venta de boletos se vendió en menos de un día. La organización puso a disposición otro lote de boletos, que se quedarán corto para la gente que desea asistir al espectáculo.
6 de 16
6 de 16

EL HERALDO constató las grandes filas de personas que aguardaban para comprar una entrada para este partido entre creadores de contenido.
7 de 16
7 de 16

A los fans no les importaba el intenso sol y el terrible calor que hacía, ellos esperaban pacientes por ingresar y llevarse una entrada para este juego.
8 de 16
8 de 16

Una fotografía de los aficionados aglomerados esperando comprar un ticket para el juego entre hondureños y salvadoreños de este viernes.
9 de 16
9 de 16

EL HERALDO hablaba con varios aficionados y ellos estaban entusiasmados de que la organización haya puesto a la venta más entradas al espectáculo.
10 de 16
10 de 16

El valor de los boletos es de 50 en sector de populares y 100 en preferencial.
11 de 16
11 de 16

Eso sí, solamente hay 1,500 entradas más, para un total de 18,000 boletos que han sido vendidos en tiempo récord.
12 de 16
12 de 16

Para adquirir los últimos boletos deben presentarse al Diunsa San Fernando en San Pedro Sula. Solo una entrada se venderá por persona hasta agotar existencia.

13 de 16
13 de 16

Está garantizado es un llenazo en el estadio Morazán para ver este juego amistoso entre amigos hondureños y salvadoreños.
14 de 16
14 de 16

Los fans esperaban sin importar la inclemencia del clima, ellos llegaron en la búsqueda del boleto.
15 de 16
15 de 16

Esta es una segunda venta de boletería después de la primera donde la venta fue fugaz producto de buen ánimo de la gente de querer ir a presenciar el partido.
16 de 16
16 de 16

Los periodistas de Grupo OPSA hablaron con los fans de los creadores de contenido y todos tenían un único deseo: obtener una entrada para el juego.
