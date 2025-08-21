Rubilio Castillo se olvida de Motagua y es nuevo jugador del Marathón

El delantero hondureño firmó un contrato por un año con el equipo de San Pedro Sula que apuesta a su experiencia y goles para fortalecer el ataque que es una de las zonas que se debían reforzar.

San Pedro Sula, Honduras.- Tras no llegar a un acuerdo con Motagua , Rubilio Castillo finalmente firmó contrato con el Marathón de Pablo Lavallén.

El jugador no pudo llegar a un acuerdo con Motagua debido a diferencias económicas, lo que lo llevó a buscar nuevas opciones en el mercado. Finalmente, la mejor oferta llegó desde el Marathón , club que logró concretar su contratación pese a algunos rumores previos.

Durante las últimas semanas, Orinson Amaya, presidente del club esmeralda, había negado en reiteradas ocasiones tanto el interés del club por Rubilio Castillo como la posibilidad de su fichaje. Sin embargo, la realidad terminó por revelar lo contrario, con la confirmación oficial del delantero en las filas del equipo.

Rubilio Castillo tendrá que cumplir una suspensión de cuatro partidos antes de poder debutar con el Marathón, una sanción que arrastra desde sus episodios anteriores en Motagua. A pesar de esto, su llegada representa ser un refuerzo importante y se espera que pronto pueda aportar con goles y experiencia al plantel.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"Hoy por la mañana llegamos a un acuerdo con el jugador y aceptó la propuesta", dijo Orinson Amaya a RCV tras firmar el convenio con el atacante hondureño que proviene del Deportivo Pereira de Colombia.

Este será el club número 12 de Castillo a sus 33 años y el cuarto en Honduras: Vida, Deportes Savio, Motagua y Marathón.