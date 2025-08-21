Supremo revela decisión final con los tres expulsados en juego de tiktokers vs El Salvador

Supremo reveló la decisión final con los tres expulsados en juego de tiktokers vs El Salvador. A horas del encuentro se dio un altercado que incomodó, por lo que se anunció esta decisión en caliente. ¿Qué pasó ahora?
Fue durante el programado llamado "El Lengüetazo" de Ana Alvarado, más conocida como Lipstickfables, que inició un cruce de palabras que no gustó.
Fancony, integrante del podcast "Los Hijos de Morazán", llegó para retar a pelear al esposo de Alvarado, Jorge Cordero, con quien ha dicho tiene una riña personal.
Fancony estuvo acompañado por Mr JC y Davis Flow, los tres, miembros del equipo de tiktokers hondureños.
Fue durante el programa donde Supremo estaba invitado que se calentaron los ánimos y minutos después, Supremo dijo que los iba a expulsar a los tres porque esto ahuyentaba a los patrocinadores del evento.
Durante el altercado, Ana Alvarado dijo que no tenía que haber violencia y Jorge Cordero ni se inmutó pese a las amenazas de Fancony y Mr JC.
Este día, Supremo mencionó que "solo fue un susto que les di para que se comportaran, son personas adultas y esto es para que tengamos paz".
La madrugada de este 21 de agosto, Supremo había escrito en un chat de WhastApp: "Tres jugadores serán destituidos por mal comportamiento y no vamos a permitir que por tres personas relajeras nuestros patrocinadores se quieran retirar".
Sin embargo, pese al altercado con Ana Alvarado y su esposo Jorge Cordero, no hay ningún expulsado en el juego de tiktokers vs El Salvador este viernes desde las 6:00 PM en el Morazán de San Pedro Sula.
Supremo es el organizador del juego en el Morazán. En la ida, los tiktokers de Honduras cayeron 3-2 en el estadio Las Delicias de Santa Tecla, en El Salvador.