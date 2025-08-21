  1. Inicio
Partido de tiktokers Honduras vs El Salvador EN VIVO: Hora y dónde ver el juego online

El estadio Francisco Morazán será el encargado de albergar este encuentro que paralizará San Pedro Sula; hora y dónde verlo en vivo

  21 de agosto de 2025
Honduras va por las revancha tras haber caído 3-2 en el partido de ida.

Foto: Rigoberto Diaz / EL HERALDO.

San Pedro Sula, Honduras.- La selección hondureña de tiktokers va por su revancha contra El Salvador este viernes y lo hará frente a su gente en un Estadio Morazán que seguramente estará a reventar ya que los boletos se agotaron durante la semana.

Lenin García, gerente del proyecto, reveló que ya se entregaron más de 15,000 entradas y que solo quedaron 2,000 boletos disponibles, que precisamente se pusieron a la venta esta mañana, lo que provocó una locura entre los fanáticos que no quieren perderse el encuentro.

Supremo expulsa a jugadores de la selección de tiktokers por altercado en centro comercial

El valor de los tickets son 50 lempiras en la localidad de Sol y 100 lempiras en Silla y Preferencia. La meta es alcanzar los 17,000 espectadores para colapsar el recinto sampedrano.

Lester Alberto Cardona, mejor conocido en las redes sociales como 'Supremo', reveló que una de las tantas curiosidades que tendrá este partido será la inclusión de VAR, tecnología que ni siquiera tiene la liga profesional de fútbol en Honduras.

El evento contará con 10 cámaras en total y "tendremos una 'kisscam' para ver si hay infieles besándose, para que el público se entretenga, saque memes y clips. También en los camerinos tendremos cámaras”, dijo el creador de contenido en una jocosa rueda de prensa.}

La cita en el Estadio Morazán, casa del Real España, también tendrá un show de medio tiempo y se descarta por completo la presencia de los raperos puertorriqueños Darell y Jon Z, según confirmó el propio Supremo.

"Siempre pasa lo mismo en los shows de Honduras, entonces yo quería un flow 'súper wow', pero no hay artistas de esa magnitud. Vamos a darle la oportunidad a artistas nuevos que están pegados como KBP, Jr Clark y Lil David que pegó una canción y es la única que va a cantar", dijo.

HORA Y TRANSMISIÓN DEL PARTIDO

El duelo entre tiktokers de Honduras y El Salvador arranca desde las 6:00 PM en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. Para los que no tendrán la oportunidad de asistir, podrán verlo en directo por el canal de Soysupremo en Youtube.

El equipo catracho cayó el pasado 8 de agosto ante los cuscatlecos por 3-2 en un entretenido juego que se celebró en el Estadio Las Delicias. Durante ese compromiso, Davis Flow abrió el marcador con un golazo desde fuera del área que ni él mismo se lo podía creer, cuando apenas empezaban las acciones.

Sin embargo, los salvadoreños le dieron vuelta al marcador con el doblete de Enmanuel 'Payasito' Osorio y un tanto de Riky. El combinado hondureño intentó reaccionar con el gol de Supremo en los minutos finales.

Alejandra Rubio hace atrevida confesión previo al partido de tiktokers Honduras vs El Salvador

Cabe recordar que los tiktokers de Honduras son dirigidos por el Loco de la Selva, aunque en esta nueva edición podría acompañarlo en el banquillo el periodista Eduardo Maldonado.

DATOS DEL PARTIDO

Hora: 6:00 PM.

Estadio: Francisco Morazán.

Transmite: Soysupremo en Youtube

