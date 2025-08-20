Horóscopo de hoy miércoles 20 de agosto en Honduras: predicciones para tu signo zodiacal

Tegucigalpa, Honduras.- Bajo el vaivén del día los planetas susurran oportunidades y pequeñas advertencias: unos recibirán el impulso para avanzar, otros, la pausa necesaria para no precipitarse.

Abre los ojos y el oído: en esas señales encontrarás la brújula para navegar las próximas horas.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). La energía acumulada en los últimos días puede llegar a apabullar a los demás. Deberás explicar con tranquilidad tus actos y tus ideas para que los demás no se vean agredidos por tu empuje.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Tendrás un excelente estado de ánimo y te sentirás lleno de buenas vibraciones, pero un exceso de confianza en el trabajo puede tener consecuencias negativas. No bajes la guardia en ningún momento.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Puede ser un día importante para un encuentro que será definitivo para despejar tus dudas en el amor. Acepta las cosas como surjan y déjate llevar por la marea de los sentimientos. Todo saldrá muy bien.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Mejora tu poder para comunicarte con los demás, para expresar o demandar tus necesidades y opiniones. Tu autoestima se encuentra por todo lo alto, e inmune, además, a los ataques y comentarios de envidiosos y criticones.

LEO (23 julio - 22 agosto). Con tu pareja debes ser un poco más abierto y cariñoso, así conseguirás devolver la armonía a tus relaciones. No permitas que otras personas resuelvan por tus problemas. Cuidado con la dieta.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Después de una mala racha profesional, por fin puedes relajarte y volver a tu ritmo habitual de trabajo. Aunque tu situación sentimental pende de un hilo, podrás afrontar los problemas y solucionar las cosas con la persona amada.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Resolverás temas pendientes, ordenarás trastos que llevan meses rondando por la casa, recogerás encargos atrasados, cumplirás compromisos adquiridos hace tiempo... En fin, que hoy es un día de orden.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Te empeñarás en iniciar el día con el pie derecho y una carga extra de optimismo, porque los pequeños problemas del entorno familiar y laboral amenazan con arruinarte por completo el humor. Necesitarás algún capricho para salir del bache.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). En el terreno laboral debes tener un poco más de paciencia, es ahora un momento de transición en el que debes aprovechar para posicionarte bien y beneficiarte a medio plazo. En lo personal recuerda que no serás feliz si ignoras a la familia.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Hay un viaje que te tiene atrapada la imaginación desde hace tiempo, y tendrás que aprovechar las oportunidades que se presentan; no hagas demasiadas cábalas: será ahora o probablemente nunca.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Tal vez hayas tenido una mala noche, y el cansancio puede llegar a hacer mella en tu mente. Te encontrarás lento e incapacitado para reaccionar con astucia ante determinadas situaciones que, precisamente hoy, van a presentarse en tu vida. Intenta aplazar las decisiones.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tendrás que hacerle frente a un problema familiar que habías dejado en segundo plano, pero que no está resuelto. Comprobarás que ciertas actitudes de tus familiares han cambiado para mejor y conseguirás soluciones rápidas.