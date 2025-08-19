Dominic McLaughlin habla sobre su papel de Harry Potter en la nueva serie de HBO

Londres, Inglaterra.- Dominic McLaughlin habló por primera vez sobre el reto de interpretar a Harry Potter en la esperada serie de HBO Max , un proyecto que busca revivir la icónica saga literaria de J.K. Rowling.

En sus primeras declaraciones, el joven actor británico confesó que asumir el papel que marcó a toda una generación es un honor y, al mismo tiempo, una enorme responsabilidad.

“Sé que 'Harry Potter' significa mucho para millones de personas alrededor del mundo. Me siento agradecido por la oportunidad y estoy listo para dar lo mejor de mí”, expresó el intérprete, quien fue elegido tras un largo y competitivo proceso de audiciones.

La serie, que ya ha comenzado su fase de preproducción, tiene como objetivo adaptar de manera más fiel los siete libros originales, dedicando una temporada completa a cada entrega.

Con esto, HBO busca explorar detalles y tramas que no pudieron desarrollarse a fondo en las películas.