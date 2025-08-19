Dominic McLaughlin habla sobre su papel de Harry Potter en la nueva serie de HBO

Londres, Inglaterra.- Dominic McLaughlin habló por primera vez sobre el reto de interpretar a Harry Potter en la esperada serie de HBO Max, un proyecto que busca revivir la icónica saga literaria de J.K. Rowling.
En sus primeras declaraciones, el joven actor británico confesó que asumir el papel que marcó a toda una generación es un honor y, al mismo tiempo, una enorme responsabilidad.
“Sé que 'Harry Potter' significa mucho para millones de personas alrededor del mundo. Me siento agradecido por la oportunidad y estoy listo para dar lo mejor de mí”, expresó el intérprete, quien fue elegido tras un largo y competitivo proceso de audiciones.
La serie, que ya ha comenzado su fase de preproducción, tiene como objetivo adaptar de manera más fiel los siete libros originales, dedicando una temporada completa a cada entrega.
Con esto, HBO busca explorar detalles y tramas que no pudieron desarrollarse a fondo en las películas.
De acuerdo con la compañía, la producción contará con un nuevo elenco en su totalidad, dejando atrás los rostros de la famosa saga cinematográfica que debutó en 2001.
La expectativa tras el antecedente
La llegada de Dominic McLaughlin como protagonista ya ha generado intensas reacciones entre los seguidores: algunos celebran el refresco generacional, mientras que otros se mantienen cautelosos ante la inevitable comparación con Daniel Radcliffe.
“No busco reemplazar a nadie. Lo que quiero es honrar al personaje y acompañar a los fans en esta nueva etapa de la historia”, afirmó el joven actor.
Y añadió: "Siempre fui un gran fan de Harry Potter desde pequeño. Y era como el papel de los sueños, por supuesto”.
El proyecto de HBO Max aún no tiene fecha exacta de estreno, pero se prevé que la primera temporada llegue entre 2026 y 2027, marcando el inicio de una nueva era mágica en la pantalla.
HBO también reveló quiénes acompañarán a McLaughlin como los otros dos pilares de la saga. Siguiendo con el reparto más joven, Arabella Stanton será Hermione Granger mientras que Alastair Stout encarnará a Ron Weasley.