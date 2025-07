Serie de Harry Potter arranca rodaje: revelan primera imagen del nuevo mago

Las grabaciones comenzaron en los estudios Warner Bros. de Leavesden, Reino Unido, y de acuerdo con el escrito está confirmado que la serie se estrenará por la plataforma de streaming en 2027.

La fotografía revelada muestra a McLaughlin sonriendo, portando sus características lentes redondas y el uniforme escolar de Hogwarts mientras sostiene una claqueta que anuncia la primera escena del episodio 101, dirigida por Mark Mylod (Succession, The Last Of Us).