Pastor Denis Erazo ofreció ayuda a una menor, la encerró y abusó de ella en la capital

Engañada con "ayudas", la menor fue llevada a la casa de Denis Erazo y su esposa, donde fue obligada a servirles, vivir encerrada e incluso ser víctima de violación

  • 21 de agosto de 2025 a las 18:38
La mañana de este jueves -21 de agosto- se notificó la detención de un pastor, acusado de abusar de una menor de edad tras tenerla obligada en su vivienda junto a su esposa. Aquí los detalles del caso.

Maryuri Alejandra Rivera Ortiz
La noticia fue dada a conocer tras la orden de detención contra el "pastor" Denis Javier Erazo Cruz, realizada por el equipo de la Agencia Tecnica de Investigación Criminal (ATIC).

Foto: MP
Según lo informado por las autoridades, Denis y su esposa ofrecieron ayuda a la menor que vivía con un familiar en la zona donde se encuentra la iglesia dirigida por el pastor.

 Foto: MP
Como un acto de "ayuda", él y su esposa se ofrecieron llevarla a vivir con ellos en su casa, donde inició su sufrimiento.

 Foto: MP
Desde que llegó a esa vivienda, la menor fue encerrada y obligada a realizar todos los quehaceres del hogar, sin poder salir.

 Foto: MP e ilustrativa
Aprovechándose del encierro, Denis abusó sexualmente casi a diario de la menor durante al menos un año, hasta que ella logró escapar.

 Foto: Imagen ilustrativa
La menor relató a sus familiares lo que vivió dentro del hogar del pastor, y de inmediato procedieron a interponer la denuncia ante las autoridades.

 Foto: Imagen ilustrativa
Se denunció ante las autoridades que el pastor le daba a la menor una pastilla de color blanco (se desconoce el motivo y qué pastilla era) cada vez que la abusaba.

 Foto: Imagen ilustrativa
Erazo Cruz fue acusado por los delitos de agresiones sexuales y privación ilegal de la libertad agravada en perjuicio de menor de edad.

 Foto: Imagen ilustrativa
El caso ha sido repudiado por los capitalinos, quienes piden que se haga justicia por la acción cometida en contra de la menor, señalando que el pastor se aprovechó de su posición y privilegio para abusar de ella

 Foto: MP e ilustrativa
