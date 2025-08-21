Pastor Denis Erazo ofreció ayuda a una menor, la encerró y abusó de ella en la capital

La mañana de este jueves -21 de agosto- se notificó la detención de un pastor, acusado de abusar de una menor de edad tras tenerla obligada en su vivienda junto a su esposa. Aquí los detalles del caso.
La noticia fue dada a conocer tras la orden de detención contra el "pastor" Denis Javier Erazo Cruz, realizada por el equipo de la Agencia Tecnica de Investigación Criminal (ATIC).
Según lo informado por las autoridades, Denis y su esposa ofrecieron ayuda a la menor que vivía con un familiar en la zona donde se encuentra la iglesia dirigida por el pastor.
Como un acto de "ayuda", él y su esposa se ofrecieron llevarla a vivir con ellos en su casa, donde inició su sufrimiento.
Desde que llegó a esa vivienda, la menor fue encerrada y obligada a realizar todos los quehaceres del hogar, sin poder salir.
Aprovechándose del encierro, Denis abusó sexualmente casi a diario de la menor durante al menos un año, hasta que ella logró escapar.
La menor relató a sus familiares lo que vivió dentro del hogar del pastor, y de inmediato procedieron a interponer la denuncia ante las autoridades.
Se denunció ante las autoridades que el pastor le daba a la menor una pastilla de color blanco (se desconoce el motivo y qué pastilla era) cada vez que la abusaba.
Erazo Cruz fue acusado por los delitos de agresiones sexuales y privación ilegal de la libertad agravada en perjuicio de menor de edad.
El caso ha sido repudiado por los capitalinos, quienes piden que se haga justicia por la acción cometida en contra de la menor, señalando que el pastor se aprovechó de su posición y privilegio para abusar de ella