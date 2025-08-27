¿De cuánto es el patrimonio neto de Taylor Swift y Travis Kelce, según Forbes?

Fuera del campo, el jugador incursionó con éxito en el entretenimiento y los negocios. Sus ganancias extra deportivas rondan los 80 millones, provenientes de acuerdos como el contrato firmado junto a su hermano Jason con Wondery por el pódcast New Heights, valorado en 100 millones. Además, participó en producciones televisivas y cinematográficas, e impulsó la marca de ropa AE x Tru Kolors en colaboración con American Eagle.