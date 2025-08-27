¿De cuánto es el patrimonio neto de Taylor Swift y Travis Kelce, según Forbes?

Además de acaparar los principales titulares de entretenimiento, el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce ha puesto, nuevamente, sobre la mesa la enorme distancia económica que existe entre ambos famosos. A continuación, los detalles.
Un análisis publicado por la revista Forbes el pasado 26 de agosto calculó que la intérprete de 35 años dispone de un patrimonio neto cercano a los 850 millones de dólares, cifra que coloca entre las artistas más acaudaladas del mundo.
Esto mientras que su prometido, de la misma edad, alcanza un estimado de 70 millones de dólares.
Gran parte de la riqueza de la cantante de Shake It Off proviene de los ingresos de su histórica gira Eras Tour, que marcó un precedente al superar los mil millones de dólares en recaudación.
A ello se suma el catálogo musical del que es propietaria, valorado en un cientos de millones tras recomprar los derechos de sus primeros seis álbumes.
En su patrimonio también destaca una cartera inmobiliaria valorada en 120 millones de dólares y un jet privado de 23 millones.
Kelce, en cambio, cimentó su fortuna a lo largo de 12 temporadas en la NFL con los Kansas City Chiefs, generando alrededor de 111 millones de dólares en salarios y bonos.
Para la próxima campaña percibirá más de 17 millones en diferentes conceptos contractuales.
Fuera del campo, el jugador incursionó con éxito en el entretenimiento y los negocios. Sus ganancias extra deportivas rondan los 80 millones, provenientes de acuerdos como el contrato firmado junto a su hermano Jason con Wondery por el pódcast New Heights, valorado en 100 millones. Además, participó en producciones televisivas y cinematográficas, e impulsó la marca de ropa AE x Tru Kolors en colaboración con American Eagle.
En conjunto, la pareja suma un patrimonio neto de 1,670 millones de dólares, una cifra que, aunque menor a los 2,600 millones estimados de Beyoncé y Jay-Z, supera el capital de matrimonios célebres como Rihanna y A\$AP Rocky o Victoria y David Beckham.