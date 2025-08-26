De Taylor Swift a Cristiano Ronaldo: Famosos que se han comprometido en 2025

Este 2025 el amor está fluyendo como nunca antes en la industria del entretenimiento. Aquí un recuento de celebridades que han compartido la noticia de su compromiso en los últimos meses.
Hoy 26 de agosto los swifties celebran la noticia del compromiso matrimonial entre Taylor Swift y Travis Kelce. La superestrella del pop y el campeón de la NFL lo anunciaron con una romántica sesión en un jardín lleno de flores. Swift lució un anillo vintage de ensueño que ya es considerado “el más comentado del año”.
Hace cerca de un mes el futbolista portugués Cristiano Ronaldo sorprendió a su pareja Georgina Rodríguez con un anillo ovalado de hasta 50 quilates, valuado en millones de dólares.
La actriz Bella Thorne volvió a comprometerse este año con el productor Mark Emms, esta vez con una velada romántica en casa, rodeados de velas y flores.
La cantante Dua Lipa y el actor británico Callum Turner oficializaron su compromiso en junio. Un anuncio íntimo, pero celebrado con entusiasmo por sus fans alrededor del mundo
Zendaya y Tom Holland confirmaron discretamente su compromiso a inicios de este año, pero la actriz no tardó en presumir un espectacular anillo de cinco quilates en la alfombra roja de los Golden Globes.
El jugador de la NBA, Kyle Kuzma, organizó una propuesta de película para su entonces novia, Winnie Harlow: en un jet privado lleno de pétalos de rosa entregó a la modelo un anillo de 8.5 quilates.
Este mismo año el actor de Shang-Chi, Simu Liu, le pidió matrimonio a Allison Hsu en París bajo una lluvia de pétalos. Lo compartió en Instagram con un mensaje directo: “Te elijo por siempre”.
Victoria Pedretti y Ethan Delorenzo se suman a la lista. La actriz de You sorprendió en julio con un anuncio sencillo y emotivo: “No es un secreto que estoy profundamente enamorada... y comprometida con Ethan”.
Tanner Buchanan y Mary Mouser, protagonistas de Cobra Kai, confirmaron su compromiso poco después del final de la serie, compartiendo orgullosos sus anillos en redes sociales.