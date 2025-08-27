Taylor Swift quería el anillo antes: la confesión del padre de Travis Kelce sobre la pedida

Swift y Kelce oficializaron su noviazgo en septiembre de 2023, cuando la artista fue vista junto a la madre del jugador en un partido de los Chiefs. Desde entonces, la relación ha sido seguida de cerca tanto por los aficionados de la NFL como por los seguidores de la cantante, quien acompañó a su pareja en la conquista de dos Super Bowls mientras él asistía a varias fechas de la gira Eras Tour.