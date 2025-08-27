Taylor Swift quería el anillo antes: la confesión del padre de Travis Kelce sobre la pedida

El compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce sigue generando titulares. Esta vez ha sido Ed Kelce, padre del jugador de la NFL, quien ha aportado nuevos detalles sobre la pedida, asegurando que la cantante “empezaba a mostrarse un poco impaciente” ante la demora de su pareja en dar el paso.
La pareja, ambos de 35 años, hizo público su compromiso esta semana con una serie de imágenes en un jardín decorado con rosas, donde el tight end de los Kansas City Chiefs se arrodilló para entregar a Swift un anillo de diamantes de corte Old Mine Brilliant, diseñado por Kindred Lubeck, valorado entre 675.000 y un millón de dólares.
Ed Kelce explicó que la propuesta no se produjo en la mansión de seis millones de dólares que Travis posee en Leawood, Kansas, como muchos fans habían supuesto, sino en Lee’s Summit (Misuri), a menos de 20 millas de allí.
Según relató en una entrevista con News 5 Cleveland, aconsejó a su hijo no obsesionarse con la grandiosidad del acto: “Podías hacerlo incluso en la carretera, lo importante era arrodillarse y preguntar”.
Finalmente, la pedida sorprendió a la artista cuando ambos se disponían a salir a cenar. “Le dijo que fueran a tomar una copa de vino y allí ocurrió. Fue sencillo y auténtico”, relató Ed, quien añadió que la pareja compartió la noticia de inmediato con familiares a través de videollamadas.
El padre del jugador reconoció que tanto él como Scott Swift, progenitor de la cantante, habían animado durante semanas a Travis a formalizar la relación. “Su madre y los padres de Taylor lo esperaban desde hacía tiempo”, señaló en otra entrevista en el programa Today Show.
Posteriormente, Ed describió un encuentro con los recién comprometidos en el que la propia Taylor preparó la cena. “Verlos juntos confirma que están volcados el uno con el otro”, afirmó.
Swift y Kelce oficializaron su noviazgo en septiembre de 2023, cuando la artista fue vista junto a la madre del jugador en un partido de los Chiefs. Desde entonces, la relación ha sido seguida de cerca tanto por los aficionados de la NFL como por los seguidores de la cantante, quien acompañó a su pareja en la conquista de dos Super Bowls mientras él asistía a varias fechas de la gira Eras Tour.
El anuncio del compromiso, acompañado de la frase en tono irónico “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, provocó una oleada de reacciones en redes sociales y felicitaciones de figuras del deporte y la música. Patrick Mahomes, compañero de Kelce, fue uno de los primeros en manifestarse, compartiendo la publicación de la cantante con emoticonos de corazón.