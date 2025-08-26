La vida sentimental de Taylor Swift, el motor detrás de sus canciones

Su relación más duradera fue con el actor Joe Alwyn. Estuvieron juntos casi siete años, entre 2016 y 2023. Y por mayoría, es la relación a la que le ha dedicado más canciones. Este noviazgo fue además el más discreto de la cantante. El disco Lover (2019) está dedicado casi por completo a su amor con el actor. En Folklore (2020) y Evermore (2020) también hay referencias a Joe Alwyn, y él coescribió algunas canciones con ella. Midnights (2022) reflexiona sobre su relación y The Tortured Poets Department (2024) se inspira en el final de su amor.