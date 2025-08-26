  1. Inicio
La vida sentimental de Taylor Swift, el motor detrás de sus canciones

Prácticamente todos los novios de Taylor Swift tienen espacio en sus canciones, solo falta ver qué temas le dedica a Travis Kelce en su nuevo disco; pero sin duda, el que más la inspiró en las diferentes etapas de su relación fue el actor Joe Alwyn, su noviazgo más discreto

  • 26 de agosto de 2025 a las 13:37
1 de 12

Ya es más que conocido que Taylor Swift utiliza sus rupturas para inspirarse. Muchos discos han narrado su historia amorosa y han sido tremendos éxitos musicales. Cuando empezó su relación con Travis Kelce en las redes, entre broma y en serio, se decía que ahí estaba el siguiente disco de Taylor.

Foto: Instagram Taylor Swift
2 de 12

La primera relación amorosa que se le conoció a Swift ya siendo famosa fue con Joe Jonas, en 2008. Su ruptura con el integrante de los Jonas Brother inspiró el tema Forever & Always. Se ha dicho que el noviazgo terminó abruptamente a través de una llamada telefónica que no duró ni me dio minuto.

 Foto: Internet
3 de 12

El lobo de "Crepúsculo", Taylor Lautner, fue otro de los noviazgos cortos de la cantante. Anduvieron en 2009, y de ese romance pasajero surgió la canción Back to December, la letra es una disculpa, y todo indicaría que quien terminó la relación fue ella. El propio actor reconoció que el tema iba dedicado a él.

 Foto: Internet
4 de 12

Con el cantante John Mayer anduvo entre 2009 y 2010, aunque la relación generó un poco de incomodidad por la diferencia de edad entre ambos: ella tenía 19 años y él 32. De esta relación nació la canción Dear John, donde la cantante habla sobre esa diferencia de edad y el vínculo manipulador que hubo. Se cree que The Story of Us y Would've, Could've, Should've también hacen referencia a esa relación.

 Foto: Internet
5 de 12

Entre 2010 y 2011 tuvo una relación sentimental con Jake Gyllenhaal. Esta fue una de sus relaciones más mediáticas. El actor sirvió de inspiración para varios temas del disco Red (2012). Canciones como All Too Well y We Are Never Ever Getting Back Together relatan esa montaña rusa emocional. Red es considerado uno de los discos más confesionales en torno a una ruptura.

 Foto: Internet
6 de 12

Otro amor fugaz fue el que tuvo con Conor Kennedy, el nieto de Robert F. Kennedy. Esto fue en 2012, cuando ella tenía 22 años y él 18. Se cree que el tema Begin Again surgió de esa relación, aunque nunca ha sido confirmado.

 Foto: Internet
7 de 12

Si bien fue una relación breve, no dejó de ser intensa, al menos eso es lo que se ha dicho del noviazgo que tuvo entre 2012 y 2013 con Harry Styles. Para el cantante estarían dirigidos los temas Style y Out of the Woods.

 Foto: Internet
8 de 12

Uno de sus romances más estables fue con el DJ Calvin Harris, entre 2015 y 2016. La relación fue mediática y llegó a su fin en buenos términos, al menos eso se dijo. Los registros musicales de este amor son Getaway Car, High Infidelity, I Forgot That You Existed, y se menciona que la canción I Did Something Bad.

 Foto: Internet
9 de 12

Tom Hiddleston también fue novio de Swift en 2016, la relación fue corta, intensa y mediática, incluso la apodaron “Hiddleswift”. Getaway Car y Midnight Rain son las canciones en las que Swift registró su vínculo con el actor.

 Foto: Internet
10 de 12

Su relación más duradera fue con el actor Joe Alwyn. Estuvieron juntos casi siete años, entre 2016 y 2023. Y por mayoría, es la relación a la que le ha dedicado más canciones. Este noviazgo fue además el más discreto de la cantante. El disco Lover (2019) está dedicado casi por completo a su amor con el actor. En Folklore (2020) y Evermore (2020) también hay referencias a Joe Alwyn, y él coescribió algunas canciones con ella. Midnights (2022) reflexiona sobre su relación y The Tortured Poets Department (2024) se inspira en el final de su amor.

Foto: Internet
11 de 12

Tras su ruptura con Joe Alwyn tuvo un romance breve con Matty Healy, vocalista de The 1975, en 2023. Fue un tanto controversial, y sobre él también habría referencias en The Tortured Poets Department.

 Foto: Internet
12 de 12

Ahora la cantante ha iniciado otra etapa en su vida amorosa, tras anunciar su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, con quien tiene dos años de relación.

 Foto: Instagram de Taylor Swift
