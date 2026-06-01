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Taylor Swift confirma canción original para Toy Story 5: esto se sabe

La artista ganadora de 14 Grammy compuso el sencillo I Knew It, I Knew You inspirada en Jessie, la vaquera de Toy Story 2. ¿Cuándo estará disponible?

  • Actualizado: 01 de junio de 2026 a las 13:36
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Durante semanas, millones de fanáticos alrededor del mundo siguieron pistas, interpretaron señales y analizaron cada movimiento de Taylor Swift con la certeza de que algo grande estaba por suceder. Esta vez no se equivocaron. La artista más galardonada de su generación anunció este lunes que escribió y grabó una canción original para la banda sonora de Toy Story 5, la nueva entrega del universo animado de Disney y Pixar.

 Foto: Cortesía Pixar | Shutterstock
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El tema lleva por nombre I Knew It, I Knew You y fue escrito y producido junto a Jack Antonoff.

 Foto: Cortesía | Pixar
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El anuncio llegó acompañado de un guiño característico de Swift. En redes sociales, la artista jugó con el título de su éxito de 2008 y escribió: It's a *Toy* Story, antes de revelar la fecha de lanzamiento del sencillo.

 Foto: Instagram | @taylorswift
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"Siempre había soñado con escribir para estos personajes a los que he adorado desde que era una niña de cinco años viendo la primera película de Toy Story", expresó en el mismo comunicado.

 Foto: Cortesía | Pixar
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Añadió que se enamoró del proyecto desde que tuvo oportunidad de verlo en etapas tempranas de producción, y que escribió la canción en cuanto llegó a casa tras esa proyección: "A veces solo lo sabes, ¿verdad?", escribió.

 Foto: Cortesía | Pixar
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La canción tiene una raíz narrativa concreta dentro del mundo de los juguetes. Está inspirada en el viaje de la vaquera Jessie, cuya historia comenzó en Toy Story 2, y según los comunicados oficiales, representa un regreso a las raíces country de Swift, combinando estilos que han definido su trayectoria como compositora e intérprete.

 Foto: Pixar | Instagram @taylorswift
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El director y guionista de Toy Story 5, Andrew Stanton, no ocultó su entusiasmo al referirse al resultado final.

Foto: Instagram | @pixar
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"Es increíble lo significativo que ha sido que Taylor escribiera e interpretara esta canción. Su conexión con Jessie y la forma inmediata en que comprendió por lo que estaba pasando el personaje fue innegable. La canción está tan profundamente conectada con Toy Story. Tanto es así que, al escucharla por primera vez, sentí al instante que siempre había pertenecido a ese mundo, como un miembro de la familia perdido hace mucho tiempo. Fue el destino", declaró en un comunicado oficial difundido por Disney.

 Foto: Cortesía | Pixar
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El camino hasta este anuncio estuvo marcado por una campaña de intriga que solo Swift es capaz de hacer. El pasado 30 de abril apareció en el sitio web de Swift una cuenta regresiva de 48 horas, con cielos azules y nubes animadas que evocaban directamente la estética de Toy Story. Página que, apenas 15 minutos después, fue retirada.

Foto: Captura de pantalla | Sitio web de Taylor Swift
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Semanas más tarde, el propio Stanton y algunos productores del filme negaron públicamente la participación de Swift. El director llegó a afirmar que "la triste verdad" era que la canción que cerraba la película en la mezcla final que habían visto no era de Taylor Swift.

 Foto: Cortesía | Pixar
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Sin embargo, la maquinaria promocional pronto volvió a moverse. El fin de semana previo al anuncio oficial, aparecieron vallas publicitarias con las iniciales "TS" en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Dallas, San Francisco, Toronto, Ciudad de México y Londres. El doble significado era imposible de ignorar: Toy Story y Taylor Swift comparten las mismas letras. Esa mañana del lunes, otra cuenta regresiva en el sitio de la artista fue la antesala definitiva a la confirmación.

 Foto: Instagram | @pixar
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El sencillo estará disponible para escuchar y adquirir a partir del viernes 5 de junio. La canción formará parte de la banda sonora oficial de Toy Story 5 cuando esta se publique el 19 de junio, el mismo día del estreno en cines. Desde ya, la página oficial de Swift habilitó la preventa de tres ediciones exclusivas en CD que incluyen el tema tal como aparece en la película, una versión acústica especial y una versión en piano, cada una con vocales y producción distintas.

 Foto: Cortesía | Pixar
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