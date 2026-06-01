Taylor Swift confirma canción original para Toy Story 5: esto se sabe

"Es increíble lo significativo que ha sido que Taylor escribiera e interpretara esta canción. Su conexión con Jessie y la forma inmediata en que comprendió por lo que estaba pasando el personaje fue innegable. La canción está tan profundamente conectada con Toy Story. Tanto es así que, al escucharla por primera vez, sentí al instante que siempre había pertenecido a ese mundo, como un miembro de la familia perdido hace mucho tiempo. Fue el destino", declaró en un comunicado oficial difundido por Disney.