Taylor Swift, de chica country a leyenda viva de la música pop

California, Estados Unidos.- A estas alturas, Taylor Swift no necesita presentación. Pero, una vez más, la reina de la música “millennial” vuelve a reinventarse trayendo consigo una nueva etapa, la de ‘The Life of a Showgirl’, un álbum que ha nacido batiendo récords en una nueva era que acaba de comenzar.

Taylor Alison Swift, nacida el 13 de diciembre de 1989 en West Reading, Pensilvania, es hija de Andrea Gardner y Scott Kingsley Swift y tiene un hermano menor, Austin Swift, que es actor. Y, ya desde muy pequeña, manifestó una vocación artística determinante. De hecho, la influencia de Shania Twain fue crucial dentro de este despertar, pues a través de ella, Taylor se inclinó hacia la música country no solo como intérprete, sino como compositora. Mientras estudiaba y trabajaba, llegando incluso a ejercer de modelo, Taylor se esforzaba en su música. Y así, en 2006 debutó como no muchos artistas logran hacer a una edad tan joven: con un disco que, llevando su nombre como título, consistía por completo en canciones de su propia autoría. A este álbum de estudio le siguieron muchos más: 'Fearless' (2008), 'Speak Now' (2010), 'Red' (2012), '1989' (2014), 'Reputation' (2017) y 'Lover' (2019), 'Folklore' (2020), 'Evermore' (2020), 'Midnights' (2022), 'The Tortured Poets Department' (2024) y ahora, 'The Life of a Showgirl' (2025). Desde entonces, son varios los récords de ventas y reproducciones que Taylor Swift ha conquistado.

Por ejemplo, su gira The Eras Tour, un recorrido internacional de 149 conciertos entre 2023 y 2024, se convirtió en la más taquillera de la historia, con ingresos de más de 2.000 millones de dólares y 10 millones de espectadores. Además, el patrimonio de la artista ronda 2.100 millones de dólares, de acuerdo con cifras de Bloomberg, según lo cual en los últimos dos años ha experimentado un aumento de más de 1.000 millones de dólares.

Swift en el amor

En cuanto a su vida amorosa, la primera relación más conocida de Taylor Swift fue con Joe Jonas de los Jonas Brothers. Otras parejas suyas fueron el actor Taylor Lautner, el músico John Mayer, el actor Jake Gyllenhaal, el político Connor Kennedy, el músico Harry Styles, el actor Tom Hiddleston, el modelo Joe Alwyn y el cantante Matty Healy. Pero desde 2023, su corazón pertenece al jugador de fútbol americano Travis Kelce, con quien se comprometió en agosto de 2025. La artista lo anunció en una publicación de Instagram de una foto juntos: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, escribió, sacudiendo internet y volviendo una vez más al foco mediático.

Curiosamente, muchos esperaban que la cantante celebrase este compromiso actuando en la próxima Super Bowl, pero recientemente Swift desmintió ante Jimmy Fallon los rumores al respecto aclarando que su equipo no había recibido ninguna propuesta oficial para ello, simplemente preguntas informales al respecto. Pero además, desveló la razón por la que no aceptaría: “¿Te imaginas que mientras Travis se juega la vida cada semana yo estuviera pensando en mi coreografía para el medio tiempo?”, reflexionó durante su aparición en The Tonight Show y señaló que “a él le encantaría que yo lo hiciese (actuar)”, pero que ella está “demasiado centrada en el juego”. Porque, para Swift, “el fútbol americano profesional es como un ajedrez violento, son gladiadores sin espadas, es peligroso”. Por eso, ella está “concentrada durante toda la temporada en lo que él hace”. En cuanto a su boda con Travis, la artista no ha dado muchos más detalles por el momento. Pero una fuente cercana a la pareja ha desvelado a People que “será un evento privado, no un espectáculo”.

Su nuevo disco, un fenómeno

Pero la razón por la que Taylor Swift está de nuevo en la cresta de la ola no es su futura boda, sino su último trabajo: el 3 de octubre de 2025, Taylor Swift estrenó su duodécimo álbum de estudio, ‘The Life of a Showgirl’. El lanzamiento, que ya había batido un récord de Spotify con cinco millones de pre-guardados, tuvo cerca de 250 millones de “streams” en 24 horas, convirtiéndose en el álbum más reproducido en un solo día en lo que va de año.