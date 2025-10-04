Taylor Swift decodifica en la gran pantalla The Life of a Showgirl

Los Ángeles, Estados Unidos.- La superestrella estadounidense Taylor Swift convirtió este viernes las salas de cine en una fiesta mundial para celebrar el lanzamiento de The Life of a Showgirl, a través de un documental en el que disecciona el glamour y las metáforas detrás de su último álbum. El evento cinematográfico, que se proyectará en los cines de más de 100 países a lo largo de este fin de semana, ofrece una mirada más profunda de su obra junto a su equipo y destapa el videoclip de la canción 'The Fate of Ophelia', la primera de las doce canciones de un disco de 41 minutos de duración.

La euforia por destripar las incógnitas del duodécimo disco de Swift se cuela en las salas de cine del emblemático centro comercial The Grove, en Los Ángeles (EE.UU.), donde decenas de devotas seguidoras, conocidas como 'swifties', acudieron ataviadas con sus mejores galas para ser las primeras en conocer los detalles del proyecto. Inspirada en el legendario 'The Eras Tour', la gira mundial que terminó hace tan solo diez meses y que sirvió de musa para este último disco, con una boa de plumas y botas brillantes, Jessica se apresuraba a entrar a una de las primeras proyecciones. "Soy una swiftie de corazón, una gran seguidora de Taylor. Escuché el álbum completo nada más publicarse, ya tengo mis reseñas, y tan pronto como vi que estrenaba el documental, compré mi entrada inmediatamente", dijo a EFE. No faltaron las tradiciones entre las 'swifties', algunas convirtiendo el vestíbulo del cine en un lugar de encuentro en el que intercambiar pulseras de la amistad, un pequeño pero simbólico ritual de conexión entre las seguidoras de la cantante.

Un viaje por la historia de la fama

Aunque las salas de cine no estuvieron completamente llenas, quizás por las tempranas horas en las que se estrenaba en Los Ángeles, cuya primera proyección comenzaba a las 12:00 hora local (20:00 GMT), el ambiente cumplía con las expectativas.