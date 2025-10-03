  1. Inicio
¿Mensaje para la ex? Fans creen que "Opalite" de Taylor Swift ataca a Kayla Nicole

Taylor Swift ha desatado debate con su nueva canción Opalite, incluida en el álbum The Life of a Showgirl. Los fans creen que la letra hace referencia a Kayla Nicole, expareja de Travis Kelce

  • 03 de octubre de 2025 a las 14:19
1 de 11

Taylor Swift regresa menos de un año después de poner fin a su monumental Eras Tour con The Life of a Showgirl, su duodécimo álbum de estudio, que convierte su vida en un espectáculo de glamour y drama, celebrando la teatralidad y la energía del pop en su máxima expresión.

 Foto: Instagram
2 de 11

Su lanzamiento ha generado un intenso debate entre sus seguidores.

Foto: Instagram
3 de 11

En redes sociales, varios fans han señalado que la canción Opalite incluiría referencias indirectas a Kayla Nicole, expareja del jugador de la NFL Travis Kelce, actual pareja de la cantante.

 Foto: Instagram
4 de 11

En uno de los versos, Swift interpreta: “You couldn’t understand it, why you felt alone / You were in it for real, she was in her phone / And you were just a pose” (“No podías entenderlo, por qué te sentías solo / Tú estabas de verdad, ella estaba en su teléfono / Y tú no eras más que una pose”).

 Foto: Instagram
5 de 11

Estas líneas han sido entendidas por parte de los oyentes como una alusión a la relación de Kelce con Nicole, que mantuvieron de manera intermitente entre 2017 y 2022.

 Foto: Instagram
6 de 11

Nicole, periodista y creadora de contenidos, mantuvo una relación con Kelce durante cinco años, con apariciones frecuentes en alfombras rojas y eventos deportivos.

 Foto: Instagram
7 de 11

Una grabación recuperada por usuarios en redes sociales muestra al jugador reclamándole a Nicole por el tiempo que pasaba en su teléfono, detalle que varios fans han vinculado con los versos de Swift.

 Foto: Instagram
8 de 11

Tras la ruptura, Nicole explicó en un pódcast que buscaba relaciones fuera del ámbito deportivo, señalando que se sentía atraída por “hombres en posiciones de poder” y descartando continuar con atletas.

 Foto: Instagram
9 de 11

En mayo de 2024, respondió a quienes le pedían “superar” la separación, afirmando que había aprendido a transformar esa etapa en un nuevo comienzo personal y profesional.

 Foto: Instagram
10 de 11

El título de la canción también ha dado pie a interpretaciones. Kelce nació el 5 de octubre, mes asociado a piedras como el ópalo y la turmalina, lo que los seguidores de Swift han considerado un indicio de que el tema está inspirado directamente en él.

 Foto: Instagram
11 de 11

Opalite no sería el único tema con posibles referencias personales. En Everything Romantic, Swift canta: “I heard you call me ‘Boring Barbie’ when the coke’s got you brave”, frase que algunos seguidores han interpretado como una mención velada a la artista británica Charli XCX.

 Foto: Instagram
