¿Mensaje para la ex? Fans creen que "Opalite" de Taylor Swift ataca a Kayla Nicole

Taylor Swift regresa menos de un año después de poner fin a su monumental Eras Tour con The Life of a Showgirl, su duodécimo álbum de estudio, que convierte su vida en un espectáculo de glamour y drama, celebrando la teatralidad y la energía del pop en su máxima expresión.
Su lanzamiento ha generado un intenso debate entre sus seguidores.
En redes sociales, varios fans han señalado que la canción Opalite incluiría referencias indirectas a Kayla Nicole, expareja del jugador de la NFL Travis Kelce, actual pareja de la cantante.
En uno de los versos, Swift interpreta: “You couldn’t understand it, why you felt alone / You were in it for real, she was in her phone / And you were just a pose” (“No podías entenderlo, por qué te sentías solo / Tú estabas de verdad, ella estaba en su teléfono / Y tú no eras más que una pose”).
Estas líneas han sido entendidas por parte de los oyentes como una alusión a la relación de Kelce con Nicole, que mantuvieron de manera intermitente entre 2017 y 2022.
Nicole, periodista y creadora de contenidos, mantuvo una relación con Kelce durante cinco años, con apariciones frecuentes en alfombras rojas y eventos deportivos.
Una grabación recuperada por usuarios en redes sociales muestra al jugador reclamándole a Nicole por el tiempo que pasaba en su teléfono, detalle que varios fans han vinculado con los versos de Swift.
Tras la ruptura, Nicole explicó en un pódcast que buscaba relaciones fuera del ámbito deportivo, señalando que se sentía atraída por “hombres en posiciones de poder” y descartando continuar con atletas.
En mayo de 2024, respondió a quienes le pedían “superar” la separación, afirmando que había aprendido a transformar esa etapa en un nuevo comienzo personal y profesional.
El título de la canción también ha dado pie a interpretaciones. Kelce nació el 5 de octubre, mes asociado a piedras como el ópalo y la turmalina, lo que los seguidores de Swift han considerado un indicio de que el tema está inspirado directamente en él.
Opalite no sería el único tema con posibles referencias personales. En Everything Romantic, Swift canta: “I heard you call me ‘Boring Barbie’ when the coke’s got you brave”, frase que algunos seguidores han interpretado como una mención velada a la artista británica Charli XCX.