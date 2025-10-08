  1. Inicio
Taylor Swift supera a Adele rompiendo este récord con su nuevo álbum

Este nuevo hito se suma a una semana exitosa en la carrera de la estrella estadounidense, que en su primer día de lanzamiento del disco recaudó 2,7 millones de copias

  • 08 de octubre de 2025 a las 12:58
The Life of a Showgirl superó un récord impuesto antes por "25", de Adele.

 Fotos: Shutterstock.

Los Ángeles, Estados Unidos.- El nuevo disco de la estrella estadounidense Taylor Swift, The Life of a Showgirl, superó el récord de '25', el álbum de Adele, como el más vendido en una sola semana, informó este miércoles Billboard.

The Life of a Showgirl ganó desde su lanzamiento el pasado viernes 3,5 millones de unidades en Estados Unidos, según los informes iniciales de la firma de seguimiento de datos Luminate.

Esta cifra rompe el récord de la británica Adele, que con 3,378 millones de copias vendidas en 2015, estableció una marca que se ha quedado a tan solo dos meses de cumplir una década.

Este nuevo hito se suma a una semana exitosa en la carrera de Swift, que en su primer día de lanzamiento del disco recaudó 2,7 millones de copias y estableció un récord de ventas de vinilo en una sola semana, con 1,2 millones de copias vendidas.

El lanzamiento del disco estuvo acompañado de una película, anunciada como una fiesta de lanzamiento del álbum, en la que Swift desmenuzaba sus inspiraciones para el proyecto.

De hecho, su estreno en la gran pantalla recaudó 15,8 millones de dólares en su primer día, y este lunes, Billboard, el sitio web especializado en ingresos de taquilla, detalló que el filme ha alcanzado los 46 millones de dólares a nivel mundial.

Con The Life of a Showgirl, Swift se alejó de la introspección melancólica de The Tortured Poets Department (2024) y los sonidos oscuros y reflexivos que habían marcado sus últimas producciones.

En cambio, retoma las bases del pop más clásico que marcaron sus primeras etapas, en parte gracias al retorno de los productores Max Martin y Shellback, con quienes trabajó en temas como Blank Space o Shake It Off.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

