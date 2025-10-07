Taylor Swift divide opiniones con The Life of a Showgirl, ¿la razón?

El nuevo proyecto de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, lidera los listados globales y marca otro récord en su carrera. Sin embargo, la euforia mediática contrasta con un creciente desencanto entre parte de sus seguidores, que han inundado las redes con críticas al tono y contenido del disco.
La revista Rolling Stone calificó el álbum con cinco estrellas y aseguró que Swift “ha alcanzado una cima artística y personal completamente nueva, cada vez más y más alta que la anterior”.
En una línea más mesurada, The New York Times lo describió como “pegadizo y sustancial pero sin ostentaciones”, considerándolo un cierre brillante para la trayectoria de la artista hasta la fecha.
No todas las opiniones fueron tan benévolas. Slate lo llamó “una obra maestra del cringe (vergüenza)”, mientras que The Guardian lo definió como “brillante y aburrido”, señalando que, sin ser un mal trabajo, “no está a la altura del talento de la cantautora”.
En redes sociales, la llamada comunidad swiftie refleja la misma fractura. “El nuevo disco de Taylor Swift parece hecho con ChatGPT”, escribió Luis, usuario de X, sintetizando el sentir de muchos decepcionados. Otros lamentan la pérdida de profundidad lírica de trabajos previos como Folklore y Evermore, o los presuntos “ataques” a otras artistas.
“Este álbum es literalmente una canción de ataques con drogas y letras cursis. Como seguidor desde Reputation, estoy decepcionado. Y que ella se lance contra gente de esa manera es muy bajo”, publicó Benji, otro fan en X.
El comentario alude a la canción Actually Romantic, que algunos interpretan como una respuesta velada a Sympathy is a Knife, de Charli XCX.
En esa pieza, Swift ironiza sobre la obsesión y la envidia hacia su figura. No todos apreciaron el gesto: “En lugar de dar una respuesta compleja (...), ella respondió algo como ‘pues tú me hiciste esto’, lo sentí como un retroceso”, afirmó Nicky Reardon en un video de Instagram con más de 31,000 me gusta.
Otro tema, WOODS, supuestamente inspirado en su relación con Travis Kelce, generó controversia por su abordaje de la sexualidad. “Tiene un ritmo divertido, pero la letra me dio mucha vergüenza ajena”, escribió un usuario en Reddit, calificándola como “una escena de sexo mal escrita sacada de una novela romántica”.
Las críticas más duras apuntan a que la fórmula que definió a Swift —la narrativa romántica y la inocencia estilizada— empieza a desgastarse.
“La gente quiere cosas diferentes de las mujeres, y The Life of a Showgirl demuestra la inhabilidad de Taylor de estar a la altura de la situación”, opinó Sotfog, usuaria de TikTok con más de un millón de reproducciones, al comparar el disco con el enfoque más contemporáneo de artistas como Sabrina Carpenter o Chappell Roan.
Pese a las divisiones, el impacto de The Life of a Showgirl es innegable: mientras los críticos debaten su valor artístico, Taylor Swift continúa dominando las listas y redefiniendo —para bien o para mal— el rumbo del pop actual.