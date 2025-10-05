Taylor Swift lidera la taquilla mundial con “The official release party of a showgirl”

Los Ángeles, Estados Unidos.- La cantante Taylor Swift alcanzó el primer lugar de la taquilla mundial con su lanzamiento cinematográfico The Official Release Party of a Showgirl, un complemento audiovisual de su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl. La película recaudó aproximadamente 46 millones de dólares durante su primer fin de semana, con 33 millones en Estados Unidos y 13 millones en 54 territorios internacionales. Swift volvió a eludir los canales tradicionales de distribución de Hollywood y se asoció con AMC Theatres, empresa que ya había colaborado con la cantante en Taylor Swift: The Eras Tour de 2023, película que recaudó 123 millones de dólares a nivel mundial. A diferencia de aquel lanzamiento, la nueva producción solo permanecerá tres días en cartelera.

Adam Aron, director ejecutivo de AMC Theatres, señaló que la colaboración permitió ofrecer a los espectadores una experiencia íntima con material tras bastidores del álbum y el proceso creativo de Swift. Por otro lado, la comedia de acción One Battle After Another, protagonizada por Leonardo DiCaprio y dirigida por Paul Thomas Anderson, superó los 100 millones de dólares a nivel mundial en su segundo fin de semana. Hasta la fecha, la película acumula 58,9 millones en mercados internacionales y 101,7 millones en total, convirtiéndose en la producción más taquillera de Anderson hasta ahora, por encima de Poco a poco (2007). A pesar de estos resultados, el filme necesita alcanzar aproximadamente 300 millones de dólares para cubrir su presupuesto de más de 130 millones. La recaudación internacional, que ha mostrado una caída del 17% respecto al debut, podría ser determinante para equilibrar las cifras, en contraste con la disminución del 53% observada en la taquilla estadounidense.