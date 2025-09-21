Taylor Swift revela inspiración de su nuevo álbum The Life of a Showgirl

Como parte de la campaña, Swift anunció un evento cinematográfico titulado The Official Release Party of a Showgirl, que se celebrará entre el 3 y el 5 de octubre. En él se estrenará el videoclip de “The Fate of Ophelia” y se mostrarán imágenes inéditas del proceso de grabación. Además, el 2 de octubre se estrenará en Peacock la nueva temporada de The Swift Effect, una docuserie que repasa su trayectoria reciente, incluido el periodo de silencio posterior a la gira Eras Tour y su regreso al primer plano con nuevo álbum y compromiso.