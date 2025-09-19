  1. Inicio
Taylor Swift vuelve a las salas de cine, esta vez con The Official Release Party of a Showgirl

Del 3 al 5 de octubre se presentará la producción en las salas, en el marco del estreno de su nuevo disco The Life of a Showgirl, el duodécimo de su carrera

  • 19 de septiembre de 2025 a las 14:28
La cantante mantiene las expectativas altas. Este año ha sido movido para la cantante tras su gira, con su compromiso y nueva música.

 Foto: EFE

Los Ángeles, Estados Unidos.- Taylor Swift volverá a las salas de cine en octubre para presentar Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl, una fiesta especial de 89 minutos de duración para celebrar el lanzamiento de su próximo álbum The Life of a Showgirl.

"Por la presente, te invito a una *deslumbrante* velada, la fiesta de lanzamiento oficial de una 'showgirl' (vedete, en español): del 3 al 5 de octubre solo en cines", escribió la cantante en Instagram.

Swift también adelantó que el evento contará con el lanzamiento del video musical del sencillo The Fate of Ophelia, con imágenes inéditas del proceso de realización, así como comentarios sobre la inspiración detrás de su nueva música.

La estrella pop develará su álbum The Life of a Showgirl, inspirado en su gira mundial The Eras Tour y el duodécimo de su carrera, el próximo 3 de octubre.

El disco, que incluirá 12 canciones, contará con una colaboración con Sabrina Carpenter.

Swift es también productora del álbum junto a sus "mentores" Max Martin y Shellback, con quienes ya había trabajado en su álbum Red y en éxitos como Shake It Off, Blank Space o Wildest Dream.

Esta producción llega tan solo un año después de que la estrella pop lanzara The Tortured Poets Department, un proyecto de más de 30 canciones que incluye duetos con Post Malone y Florence + The Machine.

Recientemente, la cantante anunció su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce a través de una publicación en Instagram que decía: "Tu profesora de inglés y tu profesor de Educación Física se van a casar", acompañada de varias fotos de la pareja posando y mostrando el anillo.

Swift y Kelce llevan juntos desde 2023, después de que él asistiera a uno de sus conciertos y se quedase "hipnotizado" y "cautivado" por la cantante, según contaron el 13 de agosto en el pódcast New Heights que el jugador de fútbol americano conduce junto a su hermano Jason.

