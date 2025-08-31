Taylor Swift, Ed Sheeran y otros artistas que estrenarán disco en lo que resta de 2025

Miami, Estados Unidos.- El panorama musical internacional cierra 2025 con un regreso masivo de artistas que habían estado ausentes o con poca actividad discográfica. Taylor Swift encabeza la lista de lanzamientos importantes. El 3 de octubre presentará The Life of a Showgirl, inspirado en su gira mundial The Eras Tour. La cantante trabajó en este duodécimo álbum junto a sus “mentores” Max Martin y Shellback, y contará con la participación de Sabrina Carpenter en el tema homónimo.

Robbie Williams regresará el 10 de octubre con Britpop, un homenaje a la música británica. El primer sencillo, Rocket, lo grabó junto a Tony Iommi, de Black Sabbath. Este disco sigue al estreno de Better Man, una película sobre su vida y carrera lanzada el año pasado. Ed Sheeran lanzará Play el 12 de septiembre, definido por él como "una respuesta directa al periodo más oscuro" de su vida. Previo al álbum, presentó los adelantos Azizam y Old Phone, esta última con un tono acústico y nostálgico que remite a sus trabajos anteriores. La rapera Cardi B regresa después de siete años con Am I The Drama? programado para estrenar el 19 de septiembre.

Su debut Invasion of Your Privacy le valió un Grammy, y su trayectoria incluye ocho premios ASCAP y 23 galardones en total en el ámbito Rhythm & Soul.