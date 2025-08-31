  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Taylor Swift, Ed Sheeran y otros artistas que estrenarán disco en lo que resta de 2025

Los últimos meses de 2025 traen estrenos de Robbie Williams, Ed Sheeran, Cardi B y Taylor Swift, marcando un cierre de año con grandes lanzamientos musicales

  • 31 de agosto de 2025 a las 16:32
Taylor Swift, Ed Sheeran y otros artistas que estrenarán disco en lo que resta de 2025

Desde Europa hasta Estados Unidos, los estrenos de los próximos meses prometen marcar el cierre del año en las listas de ventas.

 Fotos: Instagram | @taylorswift y @teddysphotos

Miami, Estados Unidos.- El panorama musical internacional cierra 2025 con un regreso masivo de artistas que habían estado ausentes o con poca actividad discográfica.

Taylor Swift encabeza la lista de lanzamientos importantes. El 3 de octubre presentará The Life of a Showgirl, inspirado en su gira mundial The Eras Tour.

La cantante trabajó en este duodécimo álbum junto a sus “mentores” Max Martin y Shellback, y contará con la participación de Sabrina Carpenter en el tema homónimo.

La producción llega un año después de The Tortured Poets Department, que incluyó colaboraciones con Post Malone y Florence + The Machine.

La producción llega un año después de The Tortured Poets Department, que incluyó colaboraciones con Post Malone y Florence + The Machine.

 (Foto: Shutterstock)
Taylor Swift revela portada y tracklist oficial de su nuevo álbum

Robbie Williams regresará el 10 de octubre con Britpop, un homenaje a la música británica.

El primer sencillo, Rocket, lo grabó junto a Tony Iommi, de Black Sabbath. Este disco sigue al estreno de Better Man, una película sobre su vida y carrera lanzada el año pasado.

Ed Sheeran lanzará Play el 12 de septiembre, definido por él como “una respuesta directa al periodo más oscuro” de su vida.

Previo al álbum, presentó los adelantos Azizam y Old Phone, esta última con un tono acústico y nostálgico que remite a sus trabajos anteriores.

La rapera Cardi B regresa después de siete años con Am I The Drama? programado para estrenar el 19 de septiembre.

Su debut Invasion of Your Privacy le valió un Grammy, y su trayectoria incluye ocho premios ASCAP y 23 galardones en total en el ámbito Rhythm & Soul.

La cartilla musical del 2025: Discos clave y grandes regresos

Otros estrenos destacados incluyen Everybody Scream de Florence + The Machine, previsto para el 31 de octubre, y Here For It All de Mariah Carey, que se lanzará el 26 de septiembre con once temas, incluyendo la colaboración con The Clark Sisters en Jesus I Do.

Además, bandas como Twenty One Pilots (Breach, 12 de septiembre) y Bon Jovi (Forever [Legendary Edition], 24 de octubre) también contribuyen a la abundante cosecha musical de los últimos meses del año.

Artistas como Rosalía podrían sumarse con estrenos sorpresivos antes de finalizar 2025.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción/EFE

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias