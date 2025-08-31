¿Clásico o lencero? Taylor Swift y Georgina Rodríguez frente a sus elecciones nupciales

Madrid, España.- El estilo romántico tipo princesa, el encaje con detalles artesanales y aderezos de fiestas o el vestido tipo corsé marcan las tendencias nupciales de la próxima temporada en la que (probablemente) contraigan matrimonio Taylor Swift con Travis Kelce y Georgina Rodríguez con Cristiano Ronaldo tras anunciar su compromiso con teatrales joyas.

Para dar el "sí, quiero", las novias no se conforman con un vestido nupcial convencional, buscan el vestido de sus sueños con el que brillar, sentirse únicas y guardar un recuerdo memorable durante el resto de su vida.

Elegirlo es una de las decisiones más emocionantes al planificar la boda y las nuevas propuestas ofrecen gustos para todos: desde patrones románticos, hasta conjuntos de pantalón con casacas, pasando por piezas lenceras.

En un verano en que se han anunciado los compromisos de Swift con su novio, el de Rodríguez y Ronaldo o el de Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith con Álex Gruszynski, las casas de moda nupcial exhiben su creaciones para dar ideas.