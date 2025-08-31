  1. Inicio
¿Clásico o lencero? Taylor Swift y Georgina Rodríguez frente a sus elecciones nupciales

La moda nupcial 2025 se inclina por vestidos románticos, piezas lenceras y diseños de corsé, en un abanico que busca reflejar la esencia de cada novia

  • 31 de agosto de 2025 a las 13:03
Las casas de moda muestran estas creaciones justo cuando los compromisos de Swift y Rodríguez han situado el foco mediático en cómo podrían lucir el día de su boda.

 Foto: EFE

Madrid, España.- El estilo romántico tipo princesa, el encaje con detalles artesanales y aderezos de fiestas o el vestido tipo corsé marcan las tendencias nupciales de la próxima temporada en la que (probablemente) contraigan matrimonio Taylor Swift con Travis Kelce y Georgina Rodríguez con Cristiano Ronaldo tras anunciar su compromiso con teatrales joyas.

Para dar el "sí, quiero", las novias no se conforman con un vestido nupcial convencional, buscan el vestido de sus sueños con el que brillar, sentirse únicas y guardar un recuerdo memorable durante el resto de su vida.

Elegirlo es una de las decisiones más emocionantes al planificar la boda y las nuevas propuestas ofrecen gustos para todos: desde patrones románticos, hasta conjuntos de pantalón con casacas, pasando por piezas lenceras.

En un verano en que se han anunciado los compromisos de Swift con su novio, el de Rodríguez y Ronaldo o el de Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith con Álex Gruszynski, las casas de moda nupcial exhiben su creaciones para dar ideas.

"Cada novia quiere su vestido, diferente y personal", dice a EFE Isabel Sanchís que en su última colección apuesta por la variedad lo que le ha llevado a confeccionar hasta 45 vestidos de novia distintos.

El universo de la moda nupcial es cada vez mayor. La variedad es infinita y las futuras novias se enfrentan a un gran abanico de posibilidades en el que destaca el estilo propio de las princesas que se instala en las nuevas propuestas nupciales como se ha visto en la firma Pronovias.

Tras una época marcada por el minimalismo y la sencillez, regresan las piezas de pompa y boato. "Cuando la novia llega al taller pide un vestido que refleje su personalidad", dice la diseñadora navarra Amaya Artieda.

Los vestidos de corsé cotizan al alza al igual que los modelos de encaje de estilo bohemio y las piezas de patrones asimétricas con pronunciados escotes. Hay propuestas más atrevidas con aperturas muy sexis.

 (Foto: Shutterstock)

"Las novias actuales se atreven con todo, lucen lo que realmente quieren, lo tienen muy claro", dice la creadora Lorena Panea.

Muchos de los vestidos nupciales se complementan con guantes, abanicos, tocados o el clásico velo o mantilla. "Me gusta personalizar los vestidos en función del estilo de la novia", dice Esther Noriega que propone un conjunto "arriesgado y vanguardista" de pantalón y top armado con una gran lazada en tejido de líquido.

La diseñadora Ainhoa Salcedo demuestra que la sencillez no está reñida con la sofisticación, de ahí que cobren protagonismo piezas de espalda infinitas con delicados bordados de cristal y flores de tul.

La teatralidad reina en las propuestas de Carolina Gázquez que muestra modelos dramáticos que incluían mensajes irónicos y divertidos como Not forever ("No para siempre") o So this is love ("Entonces esto es amor").

También los complementos, desde diademas a tocados pasando por coronas o detalles florales, cobran protagonismo para elevar cada diseño y marcar la diferencia.

 (Foto: Shutterstock)

