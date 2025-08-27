De Taylor Swift a Shakira: Artistas que unieron la música y el deporte

Ayer, Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron oficialmente su compromiso, consolidando una de las uniones más mediáticas entre la música y el deporte. Apenas unos días antes, el pasado 25 de agosto, Nicki Nicole y el futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, compartieron en Instagram una fotografía juntos que confirmó su relación. Los sorpresivos anuncios despertaron de inmediato titulares globales y reabrieron la conversación sobre los romances entre artistas y deportistas, una fórmula ya conocida en el plano del entretenimiento.
Quizá el caso más emblemático fue el de Shakira y Gerard Piqué, cuya historia comenzó en 2010 tras coincidir en la grabación del videoclip Waka Waka. La relación se extendió durante más de una década y terminó mediáticamente en 2022.
Mientras que, Victoria Adams, exintegrante de las Spice Girls, y David Beckham, exjugador del Manchester United, mantienen un sólido matrimonio de 26 años.
Superando en una década al también consolidado romance de Edurne García y el arquero David De Gea
Repitiendo la ecuación, la rapera Iggy Azalea sostuvo un romance con el jugador de la NBA Nick Young entre 2013 y 2016, recordada por apariciones en alfombras rojas y un abrupto final.
Tini Stoessel y el centrocampista del Inter de Miami Rodrigo de Paul tuvieron un mediático romance entre 2021 y 2023 que parece haber resurgido este año.
La cantante de On The Floor, Jennifer López, y el exbeisbolista Alex Rodríguez tuvieron una relación entre 2017 y 2021.
El pasado mayo, la actriz mexicana Eiza González confirmó su relación con el tenista búlgaro Grigor Dimitrov mediante una felicitación por su cumpleaños número 34. El deportista figura actualmente en el puesto 15 del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).
Sobre Yamal y Nicki Nicole, una de las parejas del momento, es preciso mencionar que habían sido captados juntos el pasado 18 de agosto, avivando desde ese momento los rumores de romance.
Y por su parte, Swift y Kelce, los protagonistas de los principales titulares del espectáculo difundieron ayer, a través de Instagram, la noticia de su compromiso. “Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se van a casar”, escribió la artista.