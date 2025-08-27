De Taylor Swift a Shakira: Artistas que unieron la música y el deporte

Ayer, Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron oficialmente su compromiso, consolidando una de las uniones más mediáticas entre la música y el deporte. Apenas unos días antes, el pasado 25 de agosto, Nicki Nicole y el futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, compartieron en Instagram una fotografía juntos que confirmó su relación. Los sorpresivos anuncios despertaron de inmediato titulares globales y reabrieron la conversación sobre los romances entre artistas y deportistas, una fórmula ya conocida en el plano del entretenimiento.