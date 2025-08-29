La posible nueva residencia de Taylor Swift y Travis Kelce: una finca de 61 acres con piscina y cine privado

Según reveló Page Six, Taylor Swift y Travis Kelce habrían mostrado interés en una mansión valorada en 18 millones de dólares en Hunting Valley, Ohio, a pocos kilómetros de Cleveland Heights, la ciudad natal del jugador de los Kansas City Chiefs.
La información llega tras el anuncio de compromiso de la pareja y alimenta las especulaciones sobre dónde fijarán su residencia.
La finca, construida en 2018 sobre más de 61 acres de terreno, dispone de seis dormitorios y trece baños.
El diseño fue obra del arquitecto Charles Fazio y de Ari Loar, especialista en interiores náuticos.
La característica que más atención despierta es la inclusión de un estudio de grabación privado, un espacio que permitiría a Swift continuar con su trabajo musical desde el propio domicilio.
La residencia también integra un comedor de grandes dimensiones, bodega, sala de billar y un espacio identificado como cine privado.
La mansión salió al mercado tras el fallecimiento del anterior propietario durante la pandemia, circunstancia que explica el escaso uso que se le ha dado desde su construcción.
Hunting Valley se encuentra a menos de media hora de Cleveland Heights, donde creció Kelce.
En la vecina localidad de Chagrin Falls, Swift y el jugador fueron vistos recientemente en un restaurante, lo que avivó los rumores sobre su interés en la zona.
De concretarse la operación, la vivienda se sumaría al amplio portafolio de propiedades de Taylor Swift, que ya incluye al menos ocho residencias en diferentes puntos de Estados Unidos.