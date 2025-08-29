  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

La posible nueva residencia de Taylor Swift y Travis Kelce: una finca de 61 acres con piscina y cine privado

Tras anunciar su compromiso, Taylor Swift y Travis Kelce buscan dónde comenzar una nueva etapa. Según Page Six, el lugar elegido podría ser una mansión en Ohio de 18 millones

  • 29 de agosto de 2025 a las 07:09
La posible nueva residencia de Taylor Swift y Travis Kelce: una finca de 61 acres con piscina y cine privado
1 de 33

Según reveló Page Six, Taylor Swift y Travis Kelce habrían mostrado interés en una mansión valorada en 18 millones de dólares en Hunting Valley, Ohio, a pocos kilómetros de Cleveland Heights, la ciudad natal del jugador de los Kansas City Chiefs.

 Foto: Instagram | The young team
La posible nueva residencia de Taylor Swift y Travis Kelce: una finca de 61 acres con piscina y cine privado
2 de 33
La posible nueva residencia de Taylor Swift y Travis Kelce: una finca de 61 acres con piscina y cine privado
3 de 33
La posible nueva residencia de Taylor Swift y Travis Kelce: una finca de 61 acres con piscina y cine privado
4 de 33

La información llega tras el anuncio de compromiso de la pareja y alimenta las especulaciones sobre dónde fijarán su residencia.
La posible nueva residencia de Taylor Swift y Travis Kelce: una finca de 61 acres con piscina y cine privado
5 de 33
La posible nueva residencia de Taylor Swift y Travis Kelce: una finca de 61 acres con piscina y cine privado
6 de 33

La finca, construida en 2018 sobre más de 61 acres de terreno, dispone de seis dormitorios y trece baños.

 Foto: The young team
La posible nueva residencia de Taylor Swift y Travis Kelce: una finca de 61 acres con piscina y cine privado
7 de 33
La posible nueva residencia de Taylor Swift y Travis Kelce: una finca de 61 acres con piscina y cine privado
8 de 33
La posible nueva residencia de Taylor Swift y Travis Kelce: una finca de 61 acres con piscina y cine privado
9 de 33

El diseño fue obra del arquitecto Charles Fazio y de Ari Loar, especialista en interiores náuticos.

 Foto: The young team
La posible nueva residencia de Taylor Swift y Travis Kelce: una finca de 61 acres con piscina y cine privado
10 de 33
La posible nueva residencia de Taylor Swift y Travis Kelce: una finca de 61 acres con piscina y cine privado
11 de 33

La característica que más atención despierta es la inclusión de un estudio de grabación privado, un espacio que permitiría a Swift continuar con su trabajo musical desde el propio domicilio.

 Foto: The young team
La posible nueva residencia de Taylor Swift y Travis Kelce: una finca de 61 acres con piscina y cine privado
12 de 33
La posible nueva residencia de Taylor Swift y Travis Kelce: una finca de 61 acres con piscina y cine privado
13 de 33
La posible nueva residencia de Taylor Swift y Travis Kelce: una finca de 61 acres con piscina y cine privado
14 de 33

La residencia también integra un comedor de grandes dimensiones, bodega, sala de billar y un espacio identificado como cine privado.

 Foto: The young team
La posible nueva residencia de Taylor Swift y Travis Kelce: una finca de 61 acres con piscina y cine privado
15 de 33
La posible nueva residencia de Taylor Swift y Travis Kelce: una finca de 61 acres con piscina y cine privado
16 de 33
La posible nueva residencia de Taylor Swift y Travis Kelce: una finca de 61 acres con piscina y cine privado
17 de 33
La posible nueva residencia de Taylor Swift y Travis Kelce: una finca de 61 acres con piscina y cine privado
18 de 33
La posible nueva residencia de Taylor Swift y Travis Kelce: una finca de 61 acres con piscina y cine privado
19 de 33
La posible nueva residencia de Taylor Swift y Travis Kelce: una finca de 61 acres con piscina y cine privado
20 de 33
La posible nueva residencia de Taylor Swift y Travis Kelce: una finca de 61 acres con piscina y cine privado
21 de 33

La mansión salió al mercado tras el fallecimiento del anterior propietario durante la pandemia, circunstancia que explica el escaso uso que se le ha dado desde su construcción.

 Foto: The young team
La posible nueva residencia de Taylor Swift y Travis Kelce: una finca de 61 acres con piscina y cine privado
22 de 33
La posible nueva residencia de Taylor Swift y Travis Kelce: una finca de 61 acres con piscina y cine privado
23 de 33
La posible nueva residencia de Taylor Swift y Travis Kelce: una finca de 61 acres con piscina y cine privado
24 de 33

Hunting Valley se encuentra a menos de media hora de Cleveland Heights, donde creció Kelce.
La posible nueva residencia de Taylor Swift y Travis Kelce: una finca de 61 acres con piscina y cine privado
25 de 33
La posible nueva residencia de Taylor Swift y Travis Kelce: una finca de 61 acres con piscina y cine privado
26 de 33

En la vecina localidad de Chagrin Falls, Swift y el jugador fueron vistos recientemente en un restaurante, lo que avivó los rumores sobre su interés en la zona.

 Foto: The young team
La posible nueva residencia de Taylor Swift y Travis Kelce: una finca de 61 acres con piscina y cine privado
27 de 33
La posible nueva residencia de Taylor Swift y Travis Kelce: una finca de 61 acres con piscina y cine privado
28 de 33
La posible nueva residencia de Taylor Swift y Travis Kelce: una finca de 61 acres con piscina y cine privado
29 de 33

De concretarse la operación, la vivienda se sumaría al amplio portafolio de propiedades de Taylor Swift, que ya incluye al menos ocho residencias en diferentes puntos de Estados Unidos.

 Foto: The young team
La posible nueva residencia de Taylor Swift y Travis Kelce: una finca de 61 acres con piscina y cine privado
30 de 33
La posible nueva residencia de Taylor Swift y Travis Kelce: una finca de 61 acres con piscina y cine privado
31 de 33
La posible nueva residencia de Taylor Swift y Travis Kelce: una finca de 61 acres con piscina y cine privado
32 de 33
La posible nueva residencia de Taylor Swift y Travis Kelce: una finca de 61 acres con piscina y cine privado
33 de 33
Cargar más fotos