¿Cuánto cuesta el anillo de diamante que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina?

Georgina Rodríguez anunció que el famoso jugador de futbol, Cristiano Ronaldo, le propuso matrimonio. La confirmación de la noticia la hizo a través de su cuenta de Instagram, adjuntando un impresionante diamante que dejó a muchos perplejos. ¿Cuánto cuesta ese anillo? Aquí los detalles.
El anillo en cuestión destaca por su diamante de talla oval en el centro, acompañado de diamantes más pequeños en forma de triángulo a ambos lados. La pieza, de un tamaño imponente, parece sacada de una película de Hollywood.
Según expertos en joyería consultados por la revista internacional ¡Hola!, el valor del diamante central, solo por su tamaño y pureza, oscila entre cinco y doce millones de euros, siempre dejando entrever que el precio varía dependiendo de su calidad.
El diamante tiene una longitud cercana a los dos centímetros y, por su tamaño, se estima que podría superar los 40 quilates. Su valor, solo por la piedra principal, podría situarse en torno a los seis millones de euros, aunque algunos joyeros sugieren que podría alcanzar los 12 millones o más, según los expertos.
El joyero Iñaki Torres, tras analizar otras piezas de Georgina, estima que el diamante central podría tener un valor aún mayor, alcanzando los 20 o 25 millones de euros, dada su magnitud y calidad.
Para comparación, el diamante que Georgina suele usar en su joyero diario tiene cuatro quilates y cuesta unos cuatro millones de euros.
El récord del anillo más costoso lo ostentaba la actriz Elizabeth Taylor, con su anillo de compromiso de 33 quilates, considerado el más caro hasta ahora. Sin embargo, el de Georgina, con un diamante de más de 40 quilates, podría desplazar esa posición y convertirse en el más costoso.
Otras celebridades, como Grace Kelly y Victoria Beckham, también poseen anillos de gran valor, pero ninguno iguala la magnitud del de Georgina.
Por el momento, la joya mantiene en misterio su precio exacto, pero las estimaciones apuntan a que su valor supera ampliamente los seis millones de euros, consolidándose como una de las inversiones más importantes en diamantes de la historia reciente más costosas.
Por su parte, los seguidores de la pareja, que lleva juntos desde 2016 y comparte cinco hijos, están a la expectativa de los detalles sobre la esperada boda.