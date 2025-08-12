Top siete de los mejores éxitos de Taylor Swift

A sus 35 años Taylor Swift ha logrado ser reconocida como una de las artistas musicales más influyentes del siglo XXI. Desde sus inicios en la música country y su transición al pop, la cantante ha construido una trayectoria impecable.
Desde el lanzamiento de sus primeros álbumes el éxito de la cantante ha sido notable, muchos de sus discos han logrado permanecer en el Top Country Albums, lista generada por la revista Billboard cada semana.
Taylor lanzó su primer álbum homónimo en 2006, inspirado en su adolescencia. En el abordó temas como la amistad, amor e inseguridades. Su disco permaneció durante 24 semanas en primera fila del Top Country Albums.
Su segundo disco denominado Fearless, lanzado en 2008, también, debutó en el Top Country Albums y en Billboard 200. Además, se convirtió en el álbum más vendido de ese mismo año en Estados Unidos.
En su cuarto álbum llamado Red, publicado en 2012, la artista mezcló géneros como el country, pop rock, pop, entre otros. El disco obtuvo una buena aceptación por parte de la crítica, asimismo, una buena aprobación comercial, se ubicó en el número uno de los más vendidos en ocho países.
"1989", titulado así en honor a su fecha de nacimiento, marcó su inicio en la música pop. Sus canciones exploran las secuelas de una relación fallida, temas autobiográficos de Taylor, recuperación y autodescubrimiento. Se mantuvo 11 semanas en Billboard 200 y vendió 14 millones de copias en todo en mundo.
Su disco Folklore, lanzado en 2020, igualmente estuvo en la lista Billboard 200 y se convirtió en el más vendido de ese año en Estados Unidos. En este la cantante deja de escribir canciones de su vida y se centra en historia de personajes ficticios.
Midnights, publicado en 2022, inspirado en 13 noches de insomnio de Taylor, batió récord en Spotify, también ganó un Grammy como Mejor álbum pop vocal.
Su más reciente disco publicado en 2024, titulado The Tortured Poets Department, batió récord en Spotify con mil millones de reproducciones en una semana.
Recientemente Swift anunció que lanzará su nuevo álbum denominado The Life of a Showgirl, sin mencionar más detalles.