Los VMAs crean un premio especial y Taylor Swift será la primera en ganarlo

Taylor Swift será la primera artista en recibir los Artist Director Honors, un galardón especial que MTV y CBS anunciaron este lunes y que entregarán en la ceremonia del próximo 27 de septiembre, transmitida en vivo desde el Peacock Theater de Los Ángeles.
El nuevo premio no forma parte de las categorías competitivas tradicionales de los VMAs.
Según el comunicado difundido por los organizadores, distingue a "artistas musicales pioneros cuyo trabajo detrás de cámaras ha ampliado las posibilidades del video musical y ha impulsado el arte de la narrativa visual".
El texto agrega que el honor "celebra una obra sostenida e influyente de artistas que han superado límites creativos y desarrollado una voz directoral propia".
La distinción reconoce la trayectoria de Swift como realizadora, un camino que comenzó en 2020 con el video de The Man, canción incluida en su álbum Lover.
Aquella noche, la intérprete se convirtió en la primera mujer solista en ganar el premio a Mejor dirección en la historia de los VMAs.
Durante su discurso de aceptación, recordado por Fox News, Swift expresó su gratitud con estas palabras, "Chicos, esto es increíble. Este es el primer video que dirijo completamente sola y estoy muy agradecida por esto".
Desde entonces, la cantante ha dirigido o codirigido buena parte de su producción audiovisual, entre ella Cardigan, Willow, All Too Well, The Short Fil, Anti-Hero, Bejeweled, Lavender Haze, Karma, Fortnight, I Can See You. Opalite y The Fate of Opehelia.
Los Artist Director Honors llegan además en un año en el que Swift figura entre las principales nominadas de la gala.
La artista acumula 11 nominaciones este año, solo superada por las 13 de Madonna. Entre ellas destacan Mejor video del año, Mejor pop, Mejor dirección artística, Mejor cinematografía, Mejor edición, Mejor coreografía y Mejores efectos visuales, todas por The Fate of Ophelia, además de Mejor dirección por Opalite, Artista del año, Mejor álbum por The Life of a Showgirl y Canción del verano por I Knew It, I Knew You, el tema incluido en Toy Story 5.