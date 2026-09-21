Los VMAs crean un premio especial y Taylor Swift será la primera en ganarlo

La artista acumula 11 nominaciones este año, solo superada por las 13 de Madonna. Entre ellas destacan Mejor video del año, Mejor pop, Mejor dirección artística, Mejor cinematografía, Mejor edición, Mejor coreografía y Mejores efectos visuales, todas por The Fate of Ophelia, además de Mejor dirección por Opalite, Artista del año, Mejor álbum por The Life of a Showgirl y Canción del verano por I Knew It, I Knew You, el tema incluido en Toy Story 5.