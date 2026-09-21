Así es Emely Alemán, la hondureña que busca la corona del Miss Grand 2026

Emely Alemán, la joven originaria de Catacamas, Olancho, ya se encuentra en suelo tailandés como representante de Honduras en el Miss Grand International 2026, certamen que corona a su ganadora el próximo 10 de octubre en el MGI Hall de Bangkok.
La hondureña, de 27 años, llegó a esta plataforma internacional después de una temporada intensa de preparación, entrevistas y actividades protocolarias que la organización del certamen realiza antes de la gala final.
Su participación marca el regreso de Honduras a este concurso, luego de que el país quedara fuera del listado de naciones competidoras en la edición pasada.
El camino de Alemán hacia la corona nacional no comenzó este año. Antes de convertirse en Miss Grand Honduras, la joven catracha radicada en Estados Unidos representó al estado de Tennessee en el certamen Miss Grand USA 2025, donde logró colocarse dentro del quinto lugar de la competencia.
Aquella experiencia le abrió la puerta para regresar a su país como abanderada oficial rumbo al certamen internacional.
Fuera de las pasarelas, Alemán ha construido una trayectoria como empresaria y como impulsora de proyectos de empoderamiento femenino dentro de la comunidad latina en Estados Unidos.
Ese perfil, alejado del estereotipo de reina de belleza tradicional, fue uno de los argumentos que utilizó la organización nacional al presentarla como la nueva soberana del certamen.
El calendario oficial contempla la competencia en traje de baño para el 29 de septiembre, las entrevistas a puerta cerrada el 4 de octubre y, ya en la recta final, el desfile de trajes típicos junto a la competencia preliminar el 7 de octubre.
La gran noche de coronación está programada para el 10 de octubre, cuando la filipina Emma Tiglao, reina saliente del certamen, entregará el cetro a su sucesora.
Mientras se cumple ese calendario, Alemán suma apoyo en redes sociales, donde seguidores hondureños han multiplicado los mensajes de aliento hacia la delegada.