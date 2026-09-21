Heredó hasta su icónico lunar: el parecido que tenía Presley Gerber con su madre Cindy Crawford

El pasado domingo 20 de septiembre falleció Presley Gerber, a sus 27 años. El joven era hijo de la legendaria supermodelo Cindy Crawford y tenía rasgos físicos muy marcados que compartía con su madre. Aquí los detalles.
Gerber falleció en un centro de rehabilitación en Los Ángeles. Meses antes, había hablado en sus redes sociales sobre sus problemas de salud mental y el consumo de drogas.
Las causas de la muerte del joven no se han dado a conocer y la familia solicitó “privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”.
Gerber nació en 1999 y fue el primero de los dos hijos que tuvo Crawford con el empresario Rande Gerber. Ambos también procrearon a su hija Kaia Gerber.
Presley Gerber tenía un enorme parecido físico con su madre, sobre todo por sus rasgos faciales muy marcados, como, por ejemplo, el icónico lunar.
Uno de los rasgos más visibles que compartían Crawford y su hijo Presley era el lunar que ambos tenían en la mejilla. El joven nació con la misma marca de belleza distintiva que definió la carrera internacional como modelo de Crawford.
Ambos compartían una estructura facial muy definida, cejas pobladas y una forma de ojos muy similar.
El parecido de Presley con su madre le permitió seguir sus pasos en la industria del modelaje, llegando a ser imagen de grandes marcas desde muy pequeño.
A los 16 años, Presley tuvo la oportunidad de debutar en las pasarelas de la mano de Moschino y después llegó a trabajar con Burberry, Tommy Hilfiger y otros grandes nombres.
Presley poco a poco fue alejándose de las pasarelas. Meses antes de morir, habló de su ansiedad, ataques de pánico y “terrores nocturnos” que sufría, así como de los medicamentos que utilizaba.
En sus redes sociales, en más de una ocasión, Presley agradeció el apoyo de sus padres y publicó varios momentos que la familia pasó junta.
Presley Gerber no solo siguió los pasos de su madre en las pasarelas, sino que también heredó varios de sus rasgos físicos más característicos.