Mariah Carey anuncia tour navideño: estos son los países que visitará

Mariah Carey confirmó el regreso de su producción navideña más esperada del año. La cantante, conocida en la industria musical como la "reina de la Navidad", anunció a través de sus redes sociales que prepara una nueva edición de su gira Christmastime, que llegará a los escenarios entre noviembre y diciembre próximos.
La artista precisó que el recorrido incluirá presentaciones en Birmingham, Londres y Mánchester, además de una fecha adicional en Malta.
De acuerdo con el itinerario compartido por su equipo, el primer concierto se realizará el 27 de noviembre en el Utilita Arena de Birmingham, seguido de una presentación en The O2 de Londres el 30 de noviembre y un cierre en el Co-op Live de Mánchester el 2 de diciembre.
La gira continuará el 8 de diciembre con un espectáculo único en el recinto MFCC, ubicado en la localidad de Ta' Qali, en Attard, Malta.
Al hacer pública la noticia, Carey compartió un mensaje breve pero cargado de entusiasmo. "Mi gira Christmastime llega al Reino Unido y a Malta. No puedo esperar a celebrarlo con todos ustedes", escribió la cantante en su cuenta de Instagram, acompañando el anuncio con imágenes del diseño promocional del tour.
Según reportaron medios especializados como NME, la preventa de boletos comenzará el miércoles 23 de septiembre y se extenderá hasta el jueves 24, mientras que la venta general se habilitará el viernes 25 a las 10:00 de la mañana, hora británica, a través de Live Nation.
Esta es la primera gira que Carey realiza en el Reino Unido desde 2019.
La artista celebra además el legado de su tema más emblemático de la temporada, All I Want for Christmas is You, lanzado en 1994 dentro del álbum Merry Christmas.
Producción discográfica que alcanzó el primer lugar de las listas británicas en 2020 y se ha mantenido entre los cinco temas más escuchados cada diciembre desde entonces.
El nuevo recorrido llega después de que la cantante desarrollara en 2024 una versión ampliada de Christmastime por Norteamérica, con paradas en 20 ciudades, y tras la residencia que ofreció en 2025 en el escenario Dolby Live de Las Vegas, donde presentó 10 funciones consecutivas dedicadas por completo al espíritu decembrino.
Con esta expansión hacia Europa, Carey confirma que su celebración anual continúa creciendo más allá de las fronteras estadounidenses, sumando fechas y expectativa entre miles de admiradores que cada año esperan el inicio oficial de su temporada navideña.