Frankie Muniz comparte fotos con su esposa Paige Price tras confesar que tocó fondo

Frankie Muniz compartió el sábado en Instagram una serie de fotografías junto a su esposa Paige Price, de quien anunció su separación en julio, y su hijo Mauz, de cinco años
Las imágenes fueron tomadas en Scottsdale, Arizona, tras un partido de fútbol infantil en el que el niño recibió un reconocimiento deportivo.
La publicación llegó un día después de que el actor, hoy piloto de carreras, escribiera un mensaje en el que describió las últimas seis semanas como el periodo más complicado de su vida.
En el texto habló de un proceso de introspección y de la necesidad de trabajar en distintos aspectos de sí mismo, y expresó confianza en superar esta etapa con el tiempo.
El mensaje despertó inquietud entre parte de sus seguidores, quienes lo animaron a buscar apoyo.
Paige Price, por su parte, publicó un comentario que interpretó la situación desde una perspectiva distinta, acompañado de un video en el que se le ve elaborando un sello de cera.
Muniz y Price se casaron en 2019 y celebraron una ceremonia posterior en Phoenix en 2020.
En julio habían anunciado el fin de su matrimonio tras un periodo de separación privada, señalando su intención de mantener una relación de coparentalidad.