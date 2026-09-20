"No me puedo parar", Alejandra Guzmán sufre nueva dislocación de cadera sobre el escenario

La cantante fue trasladada en ambulancia al Hospital Español de Veracruz, donde recibió atención médica y donde los especialistas lograron recolocar la articulación. Horas más tarde, ya recuperada, compartió un video junto a un grupo de enfermeras en el que tomó con humor lo ocurrido y bromeó modificando la letra de su tema "Cuidado con el corazón".