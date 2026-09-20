Los mensajes de Kate Beckinsale en redes que encendieron las alarmas

La actriz Kate Beckinsale, de 53 años, encendió las alarmas entre sus fans este domingo al compartir un par de mensajes que generaron preocupación en redes sociales, semanas después de haber hablado abiertamente sobre su lucha contra el trastorno de estrés postraumático (TEPT).
En sus historias de Instagram, la protagonista de "Underworld" publicó una imagen de una calle con un arcoíris de fondo, acompañada de un mensaje que sugería resignación y derrota.
Poco después, compartió otra publicación con una sola palabra que reforzó la inquietud de quienes la siguen. Esta última tenía los comentarios desactivados.
A principios de este mes, Beckinsale había publicado un video (posteriormente eliminado) en el que hablaba con crudeza sobre lo que significa vivir con estrés postraumático.
Explicó que las personas que han atravesado experiencias de horror o violencia extrema desarrollan una capacidad notable para ocultar su dolor, lo cual, según ella, termina jugando en su contra: al parecer estar bien, no reciben la comprensión que merecen.
La actriz describió cómo el trastorno afecta el descanso —con pesadillas recurrentes— y cómo estímulos cotidianos como olores, sonidos o pensamientos pueden desencadenar recuerdos traumáticos.
Pidió mayor empatía hacia quienes cargan con este tipo de heridas invisibles, señalando que nunca se sabe realmente lo que otra persona está enfrentando en su interior.
Beckinsale ha atravesado un período especialmente difícil: perdió a su madre, la actriz Judy Loe, en julio del año pasado, y a su padrastro, Roy Battersby, en enero de 2024. Además, en meses recientes tuvo que lidiar con comentarios negativos sobre su peso, lo que la llevó a borrar temporalmente su contenido de Instagram.