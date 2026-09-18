Kim Kardashian enfrenta crisis médica ligada al padecimiento que le costó la vida a su padre

Robert Kardashian, reconocido abogado que saltó a la fama nacional por integrar el equipo de defensa de O. J. Simpson durante el juicio de 1995, murió en septiembre de 2003 a los 59 años, apenas semanas después de recibir un diagnóstico de cáncer de esófago. La rapidez con la que la enfermedad avanzó marcó profundamente a sus cuatro hijos, Kourtney, Kim, Khloé y Rob.