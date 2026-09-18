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Kim Kardashian enfrenta crisis médica ligada al padecimiento que le costó la vida a su padre

Kim Kardashian atraviesa un nuevo susto de salud que, otra vez, la obliga a mirar de frente la enfermedad que acabó con la vida de su padre

  • Actualizado: 18 de septiembre de 2026 a las 15:22
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La empresaria y estrella de telerrealidad Kim Kardashian fue diagnosticada con esofagitis, un padecimiento que despertó de inmediato el recuerdo de la enfermedad que le costó la vida a su padre, Robert Kardashian, hace más de 20 años.

 Foto: Instagram | @kimkardashian
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La noticia salió a la luz a través del adelanto de la octava temporada de The Kardashians, difundido el 17 de septiembre, en el que Kim, de 45 años, aparece recostada en una cama de hospital, con bata clínica y rodeada de personal médico.

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"Tengo algo llamado esofagitis", confiesa a su equipo de maquillaje momentos antes de que las cámaras la muestren visiblemente agotada.

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La esofagitis es una inflamación del revestimiento del esófago, el conducto muscular que transporta los alimentos y líquidos desde la garganta hasta el estómago.

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Aunque médicamente no equivale a un cáncer, el paralelismo resultó inevitable para la familia.

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En el mismo tráiler, una voz fuera de cámara le pregunta directamente si se trata de la misma condición que padeció su padre. "Sí", responde Kim, sin rodeos.

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Robert Kardashian, reconocido abogado que saltó a la fama nacional por integrar el equipo de defensa de O. J. Simpson durante el juicio de 1995, murió en septiembre de 2003 a los 59 años, apenas semanas después de recibir un diagnóstico de cáncer de esófago. La rapidez con la que la enfermedad avanzó marcó profundamente a sus cuatro hijos, Kourtney, Kim, Khloé y Rob.

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La escena tuvo un efecto visible en Kris Jenner, madre de la protagonista y expareja de Robert. "No puedo, me dan ganas de llorar", expresa la matriarca ante las cámaras al escuchar la conexión entre ambos episodios médicos.

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Especialistas citados en distintos reportes explican que, si no recibe tratamiento oportuno, la esofagitis puede derivar en una afección conocida como esófago de Barrett, la cual sí incrementa el riesgo de desarrollar cáncer esofágico con el paso del tiempo.

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Sin embargo, el adelanto del programa no detalla la causa concreta del cuadro que llevó a la hospitalización de Kardashian ni el tratamiento que recibió.

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Este episodio se suma a una serie de sobresaltos médicos que Kardashian ha compartido frente a cámaras en temporadas recientes del reality. En la séptima entrega reveló que un estudio de resonancia magnética había detectado un pequeño aneurisma cerebral, sin romper, que los médicos vincularon con el estrés acumulado tras su divorcio de Kanye West.

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En aquella ocasión explicó que la anomalía llevaba años presente en su organismo sin haber sido detectada antes.

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