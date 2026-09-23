Dos hermanas gemelas, una misma batalla contra el cáncer en el hospital San Felipe

Tegucigalpa, Honduras.- Doña Alejandrina Lagos de 69 años, conoce bien los pasillos del Hospital San Felipe. Hace nueve años llegó allí para enfrentar uno de los momentos más difíciles de su vida: un diagnóstico de cáncer de mama.
Este septiembre vuelve al mismo lugar desde su natal Monjarás, Choluteca, pero con una historia diferente. Después de ocho quimioterapias, 25 radioterapias y una mastectomía, regresa para sus controles médicos con la esperanza de estar bien y seguir adelante, comentó a EL HERALDO.
Su hermana gemela, Elena, también conoce ahora el miedo que provoca escuchar la palabra cáncer. Nacieron juntas y, décadas después, la enfermedad las volvió a colocar frente a una experiencia que ninguna de las dos esperaba compartir.
Alejandrina contó a este rotativo que descubrió que algo no estaba bien cuando, durante un baño, sintió unos bultos extraños en uno de sus senos. Sus familiares se preocuparon y decidió acudir a un centro de salud privado. Una biopsia confirmó el diagnóstico el 8 de marzo, hace nueve años.
Entonces, aseguró que comenzó una batalla que la llevó al Hospital San Felipe para recibir ocho quimioterapias y posteriormente al Centro de oncología Emma Romero Callejas, donde recibió 25 sesiones de radioterapia. Finalmente, tuvo que someterse a una mastectomía del seno derecho.
A pesar de todo lo vivido, doña Alejandrina recordó aquel momento con una serenidad que contrasta con la incertidumbre que acompañó su diagnóstico.
“Cuando salí de mi casa ya le dije a mi padre celestial, "Mire, Señor, no llevo ni el dinero en el bolsillo, pero si es su voluntad, yo voy a regresar sana", sostuvo.
Ahora vuelve al hospital para sus revisiones. En julio acudió a una de sus citas y su mamografía de rutina en la mama izquierda salió libre de cáncer, según relató.
Su apariencia serena y fuerte y la soltura en la que relata su testimonio, son resultado de una lucha, confiando en Dios, esté superada, con la que tuvo para vencer el cáncer.
El diagnóstico de su hermana
La historia de su hermana Elena comenzó hace apenas seis meses. Al notar unas bolitas en sus senos y tener antecedentes familiares de pacientes oncológicos, decidió acudir al hospital para conocer qué estaba ocurriendo. El diagnóstico confirmó sus temores.
Sin embargo, su tratamiento no podía ser igual al de Alejandrina debido a una enfermedad de base en sus riñones que, según explicó a EL HERALDO, condiciona la forma en que los médicos podían tratarla y las quimioterapias no eran la opción más segura.
Cada 21 días acude a una cita para recibir un refuerzo y también toma medicamentos diariamente. “Me dan pastillas y me tomo una al día, llevo tres meses con el tratamiento, y ya no siento nada”, expresó.
La sexagenaria se encuentra actualmente en la etapa dos y espera una nueva cita para los próximos meses.
Mientras Alejandrina mira hacia atrás y recuerda los años de tratamiento, Elena apenas comienza a recorrer un camino que su hermana ya conoce.
Más pacientes esperan tratamiento
Las experiencias de las hermanas hondureñas ocurren en un momento en que el Hospital San Felipe busca ampliar la atención para pacientes oncológicos.
El centro asistencial prevé habilitar un segundo turno de quimioterapias durante la jornada de la tarde, informó el director del centro asistencial público, Edwin Cruz.
Actualmente en el hospital solo funciona un turno en horas de la mañana y las autoridades esperan alcanzar entre 3,500 y 4,000 tratamientos al mes con la doble jornada.
La medida responde, según Cruz, a una mora de unos 400 pacientes que no reciben tratamiento, además de los casos oncológicos remitidos desde otros centros de salud.
“Lamentablemente el paciente, unos se van a morir a su casa y otros pues buscan la manera de resolver. Pero se imagina quimioterapias de 50 mil a 60 mil lempiras cada ciclo de 21 días, no todos pueden resolverlo, no todo el mundo puede rayar una tarjeta de crédito”, resaltó el galeno.
El Hospital San Felipe atiende entre 70 y 100 pacientes diarios en el área de oncología, afirmó Cruz.
Sin embargo, el costo de los tratamientos también representa una dificultad para quienes no pueden acceder a ellos en el sistema público.
Según aproximaciones de Cruz, una radioterapia en el sector privado puede costar entre 10,000 y 55,000 lempiras, dependiendo del diagnóstico, la complejidad de la enfermedad y otros factores.
El Hospital San Felipe prepara ahora un segundo turno para atender a más pacientes. Mientras tanto, en sus pasillos continúan encontrándose historias como la de Alejandrina y Elena que, pese a toda adversidad enfrentan su propia batalla para recuperar la salud.
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