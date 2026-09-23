Dos hermanas gemelas, una misma batalla contra el cáncer en el hospital San Felipe

Tegucigalpa, Honduras.- Doña Alejandrina Lagos de 69 años, conoce bien los pasillos del Hospital San Felipe. Hace nueve años llegó allí para enfrentar uno de los momentos más difíciles de su vida: un diagnóstico de cáncer de mama.

Este septiembre vuelve al mismo lugar desde su natal Monjarás, Choluteca, pero con una historia diferente. Después de ocho quimioterapias, 25 radioterapias y una mastectomía, regresa para sus controles médicos con la esperanza de estar bien y seguir adelante, comentó a EL HERALDO.

Su hermana gemela, Elena, también conoce ahora el miedo que provoca escuchar la palabra cáncer. Nacieron juntas y, décadas después, la enfermedad las volvió a colocar frente a una experiencia que ninguna de las dos esperaba compartir.

Alejandrina contó a este rotativo que descubrió que algo no estaba bien cuando, durante un baño, sintió unos bultos extraños en uno de sus senos. Sus familiares se preocuparon y decidió acudir a un centro de salud privado. Una biopsia confirmó el diagnóstico el 8 de marzo, hace nueve años.

Entonces, aseguró que comenzó una batalla que la llevó al Hospital San Felipe para recibir ocho quimioterapias y posteriormente al Centro de oncología Emma Romero Callejas, donde recibió 25 sesiones de radioterapia. Finalmente, tuvo que someterse a una mastectomía del seno derecho.

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A pesar de todo lo vivido, doña Alejandrina recordó aquel momento con una serenidad que contrasta con la incertidumbre que acompañó su diagnóstico.

“Cuando salí de mi casa ya le dije a mi padre celestial, "Mire, Señor, no llevo ni el dinero en el bolsillo, pero si es su voluntad, yo voy a regresar sana", sostuvo.

Ahora vuelve al hospital para sus revisiones. En julio acudió a una de sus citas y su mamografía de rutina en la mama izquierda salió libre de cáncer, según relató.

Su apariencia serena y fuerte y la soltura en la que relata su testimonio, son resultado de una lucha, confiando en Dios, esté superada, con la que tuvo para vencer el cáncer.