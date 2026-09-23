Cortes de energía eléctrica programados para este jueves 24 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer cuáles son las zonas que se quedarán sin energía eléctrica este jueves 24 de septiembre.
Varios sectores de diferentes municipios fueron incluidos en la lista y, según comunicó la ENEE, estarán sin energía eléctrica durante lapsos de hasta más de cinco horas.
Los residentes de estas zonas deben tomar las medidas necesarias ante los cortes de luz programados, ya que se prolongarán durante varias horas.
Pinalejo, Santa Bárbara, de 8:30 a. m. a 2:30 p. m.
Pinalejo, Milpa Arada, Correderos, El Sitio, San Juan Sitio, San José de Cacao, Generadora Cuyagual, Correderos y alrededores.
San Pedro Sula, Cortés, de 8:45 a. m. a 2:45 p. m.
Barrio Suyapa y El Benque (este), Mercado Central, ENEE (plantel El Centro), Registro Nacional de las Personas.
Sectores de Yoro
Col. Jerusalén, col. Guapinoles, col. Ebenezer, aldea El Roque, aldea Las Brisas, El Jute, aldeas El Limón, Los Arrozales, El Portillo Gonzales, Olomán, Mojimán, Nueva Esperanza, San Fernando, Brisas de Cuyamapa, Buenos Aires, Camalote, Las Acacias, Los Prieto, El Zumbido, El Porvenir, Paya, Los Murillos, Ocotillo, El Pataste, Combas y aldea Hacienda Don Emlo.
Laureles, Plan Grande, San Alejo y Santa Lucía.
Ciudad El Negrito, col. Gonzalo Maldonado, Hacienda Don Emilio, Cooperativa Harina Selecta, sector Carnel, col. Once Pinos, aldeas Guangolola 1, 2 y 3, Cangrejales, Santuario, Vertiente, El Caliche, Plácido, Honduritas, Pata de Gallina, Terrero Negro, Casiano, Sentadero, Lajas, Coyolito y La Calera.
Distrito Central, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Aldea El Espinal, caserío Agua Blanca, Segundo Batallón de Infantería Aerotransportado, Ciudad España, Támara, Penitenciaría Nacional, Cefas, aldea Matazano, Nuevo Sacramento, Cementerio Perpetuo Socorro, San Matías, Quiscamote y zonas aledañas.
Municipios de Olancho, de 8:10 a. m. a 4:10 p. m.
Parte de Salamá: aldea El Panal, aldea Talgua; municipios de El Rosario, Yocón, La Unión, Mangulile y zonas aledañas.
Municipios de Colón, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Carbonales, Bonito Oriental, La Esperanza (Playa de Ganado, La Polla Antigual), el plantel Machones, Gasolinera Uno Bonito, El Feo, plantaciones de Standard Fruit Company, Piedra Blanca, Francia, Limoncito, municipio de Limón, Plan de Flores, Farallones e Icoteas.