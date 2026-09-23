Cortes de energía eléctrica programados para este jueves 24 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer cuáles son las zonas que se quedarán sin energía eléctrica este jueves 24 de septiembre.

Varios sectores de diferentes municipios fueron incluidos en la lista y, según comunicó la ENEE, estarán sin energía eléctrica durante lapsos de hasta más de cinco horas.

Los residentes de estas zonas deben tomar las medidas necesarias ante los cortes de luz programados, ya que se prolongarán durante varias horas.