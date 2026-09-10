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Cortes de energía eléctrica programados para este viernes 11 de septiembre en Honduras

Estos son los sectores de Honduras que estarán sin energía este viernes 11 de septiembre. ¿Su colonia se verá afectada? Aquí la lista

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 13:55
Cortes de energía eléctrica programados para este viernes 11 de septiembre en Honduras

La ENEE programó cortes de energía para este viernes 11 de septiembre en diferentes sectores de Tela, el Distrito Central, Comayagua, La Lima y San Manuel. Los horarios varían según la zona.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Para este viernes 11 de septiembre, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) programó interrupciones en el fluido eléctrico.

Municipios como Tela, en el departamento de Atlántida; el Distrito Central; y La Lima y San Manuel, en Cortés, serán algunas de las zonas afectadas.

Los cortes están programados por lapsos de hasta ocho horas, por lo que los residentes deben tomar las medidas correspondientes. Estas son las zonas afectadas:

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Tela, Atlántida, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Col. Ruth García, col. Millenium etapas II y III, aldea Km. 4 carretera a Tornabé, Indura Beach Hotel and Resort, aldea Puerto Arturo, Fondo Ganadero (Puerto Arturo), aldea La Esperanza Proyecto Colprosumah, col. Canadá (La Esperanza), aldea Nueva Esperanza, aldea La Tarraloza (Tela), aldea Km. 7 (sector San Alejo), col. Buena Vista, aldea El Junco, col. Los Pinos (El Junco), aldea El Guano, aldea Km. 10, 11, 13, 14, 15 y 16, aldea San Martín (El Jute), aldea El Jute, aldea El Milagro etapas I y II, aldea Arena Blanca, aldea Cerritos, aldea La Montañita, aldea Citronela, aldea La Ica, aldea Buenos Aires, col. Richard Wayfort, aldea San Alejo, aldea Uluíta, aldea Los Patos, aldea Los Cocos, aldea Morején, aldea Agua Blanca, aldea Peimán, aldea La Fortuna, aldea La Unión, aldea Villa Franca, La Tusa (Agua Chiquita), aldea Agua Chiquita y aldea Los Cerritos (Laguna de Los Micos).

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Distrito Central de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Barrio El Bosque, calle El Túnel, barrio El Edén, parte del barrio Guanacaste, Embajada de los EE. UU., avenida La Paz, supermercados Más x Menos, barrio La Reforma, barrio El Manchén, barrio San Pablo, mercado San Pablo, Marina Mercante, canchas de básquetbol del barrio Guanacaste, escuela José Cecilio del Valle, Brisas del Picacho, col. Viera, hotel El Picacho, col. Jacarandas, barrio Casamata, campus UNICAH, cuartel policial Casamata, antiguos cines Aries y Tauro, parte de Reparto por Arriba, col. Marichal, barrio Reparto Abajo, barrio Reparto Arriba, col. Canaán, col. Guillén, col. Santa Rosa, col. Suazo Córdova, col. Bolívar, col. Villas del Río, col. Las Joyas, barrio El Rincón, col. Villa Delmy, col. Modesto Rodas Alvarado, col. Las Minitas, parte de la col. 21 de Octubre (sectores 4 y 5), oficinas de la AMDC, residencial Leona del Rincón y zonas aledañas.

Comayagua de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.

Generación Coyolar, generación San Alejo, aldea San Nicolás, aldea Palo Blanco, aldea El Conejo, aldea Los Palillos, aldea Los Mangos, aldea San José, aldea Las Mercedes, aldea Palmerola, aldea Las Flores, aldea Las Mesas, aldea Rancho Chiquito, aldea Higuito, aldea Pepineros, compañía IAGSA, Corporación Dinant, aldea El Trapichito, aldea El Rodeo, aldea El Coquito, Fincas del Carmen, Exportadora del Atlántico, Atolera Alejandra, aldea Valladolid, aldea La Pirámide y Villa de San Antonio.

La Lima y San Manuel, Cortés de 8:45 a. m. a 2:45 p. m.

Residencial Oro Verde, colonia Cazenave.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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