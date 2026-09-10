Cortes de energía eléctrica programados para este viernes 11 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Para este viernes 11 de septiembre, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) programó interrupciones en el fluido eléctrico.

Municipios como Tela, en el departamento de Atlántida; el Distrito Central; y La Lima y San Manuel, en Cortés, serán algunas de las zonas afectadas.

Los cortes están programados por lapsos de hasta ocho horas, por lo que los residentes deben tomar las medidas correspondientes. Estas son las zonas afectadas: