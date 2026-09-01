Masivos cortes de energía programados para este miércoles 2 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Cientos de barrios, colonias, aldeas y residenciales no contarán con electricidad durante varias horas este miércoles 2 de septiembre en los departamentos de Atlántida, Yoro y Colón.
Los cortes de energía están programados desde tempranas horas del día y se tiene previsto que el suministro eléctrico se restablezca una vez finalizados los trabajos de mantenimiento que realizará la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
¿Su colonia está en la lista de las zonas afectadas? La ENEE recomienda tomar las medidas necesarias ante la interrupción del servicio eléctrico.
Conozca aquí el listado oficial compartido en el calendario de la estatal eléctrica desde las 8:30 a. m. a 4:30 p. m. en todas las zonas:
Atlántida
El Porvenir: Col. López Bonito, Res. Pico Bonito, Col. Alemán Bendeck, Col. Mitch, Col. Narciso Hernández, Col. 9 de Septiembre, Col. 13 de Abril, Col. Elisia, aldea Montevideo, aldea de Burgos, aldea El Pino (desde gasolinera hacia La Ceiba), aldea El Pino (desde gasolinera hacia Tela), aldea de Caracas, aldea La Unión, aldea Monte Pobre, aldea El Bambú, aldea Cáceres, aldea El Gancho, aldea Orotina, aldea Saladito, aldea Camelias y aldea El Chorizo.
San Francisco: Col. Hyde, Escuela JFK, aldea San Francisco Viejo, aldea La Frutera, Cuarto Batallón de Infantería, aldea Santa Ana, CAICESA y aldea El Naranjal.
La Masica: Aldea La Cumbre, Col. Alemana, Pozo Sarco, Río Cuero, aldea Monte Negro, aldea Trípoli, Col. Los Indios, aldea Punta de Rieles, El Embarcadero, aldea Tierra Firme, aldea San Antonio, aldea Agua Caliente, aldea El Oro, aldea San Juan Benque, Res. Villa Real, San Juan Pueblo, Hidroeléctrica Los Laureles, Hidroeléctrica Contempo, Col. Brisas de América, aldea Siempre Viva, aldea Lombardía, aldea Piedra de Afilar, Flores de Italia, Mata de Guineo, La Libertad, aldea El Suspiro, aldea Los Cerritos, aldea San José, La Guadalupe y La Ensenada.
Esparta: Esparta.
Jutiapa: Aldeas Nueva Armenia, Aguacate Línea 2, Belaire, Cefalú, California, Piedras Amarillas, La Masica, Entelina, Tomalá, Los Olanchitos, Corralitos, Santa Fe, Cantor, Ilamapa, Aguacate Línea, Papaloteca, aldea La Bomba, El Diamante, Venus, Nicaragua, aldea Lis Lis, Balfate, Río Esteban, Río Coco, Limeras, Las Crucitas, El Carbón, Lucinda, Hotel Palma Real, Generador La Gloria y Hospital Loma de Luz.
La Ceiba: Col. Dantoni, Col. Edén, Col. SITRAFA, Col. SITRAMEDYS, Col. La Portuaria, Hospital Atlántida (nuevo), Hospital Suizo Hondureño, Col. SITRAMACSA, Col. Piñanza, Col. Hondutel, Col. Esquipulas, Col. Miramar, Col. La Culata, Col. Villa Real, Col. Los Locutores, Col. Alambra, Col. SUTRAFCO, Policía Nacional de Tránsito, Col. El Dorado, INFOP, Mercado San José, UTH, Plantel ENEE, Col. Los Maestros, Energúa, calle 8 desde zona Mazapán hasta Banco de Occidente, avenida La República desde Hotel París hasta el Centro Penal, avenida San Isidro desde Burger King hasta Muelle Fiscal, Hotel Art Deco, barrio Inglés, barrio Higuerito, calle desde el Centro Penal hasta el Colegio San Isidro, Hospital Euro-Honduras y Hospital Centro Médico.
Col. Los Bomberos, Res. Atlante, Col. Los Fuertes, Col. Buenos Aires, Universidad Católica de Honduras, Col. Miraflores, Res. Las Colinas, Lomas de Buenos Aires, Col. Merren, Col. Melgar 2, Col. Villa H, Col. San Juanes, barrio Mejía, Col. Bantral, barrio Independencia, Col. Los Portales, barrio Solares Nuevos, avenida Morazán desde Centro Comercial Uniplaza hasta la Funeraria San José, bulevar 15 de Septiembre desde el cementerio del barrio Mejía hasta la esquina del Banco Central y avenida La República desde Casa Rafael hasta el Parque Central.
Ramal Escuela Palmeras, Col. San Isidro, Col. Alameda, Col. Los Laureles, Cervecería Hondureña, Col. Casa Blanca, Col. Los Bomberos y Col. Nueva Esperanza.
Col. El Manantial, Col. Pizzaty (Norte), Col. Las Acacias (Este), Col. Irías, Col. Kawas (Oeste), Col. Sierra Pina, barrio San Miguel, Col. Zelaya, barrio Alvarado (Este), Col. El Naranjal, Credia, barrio La Merced (Este), barrio Imán (Este), Col. Saúl Guardado, barrio La Gloria, Estadio Ceibeño, barrio La Julia, Col. Sarmiento, Col. Pineda, barrio Los Luchadores, Col. Los Cedros, barrio La Isla, barrio La Barra y Zona Viva.
Col. Villa Linda, Col. Los Pinos, Col. Satélite, Col. Las Vegas, barrio Danto, Col. Melgar 2, Col. Gonzalo Rivera, Villas Catleen, Danto Arriba, Bombas SANAA, Col. La Esperanza, Col. Yesenia Castillo, Col. Dantillo, Col. Villas del Carmen, Col. Las Delicias, Col. San Juanes, Col. San Martín, Col. Las Flores, Col. La Ponce, Col. Montecristo, Col. Ramón Leva (Barranco Chele), Res. San Gabriel, Leyde, Col. Palmira, Res. Quinta San Fernando, Col. Casa Blanca, Col. Villa Santa Lucía, CRILA, Col. Bajos de Palmira, Col. Trejo, Col. Universidad, Col. Los Fotógrafos, Col. Vista al Mar, Col. El Búfalo, Col. Gracias a Dios, Col. Menonita, Col. 26 de Junio, Col. Lomas de Palmira, Iglesia Gran Comisión, Col. Rodas, Col. Armenia Bonito, CURLA, aldea Armenia Bonito, Col. Marisol 1 y 2, Villa Romana, Col. Vista Palmira, Col. Sitraleyde, Col. Nueva Era, Aeropuerto Internacional Golosón, Col. Roberto Padilla, Col. Miramontes, Col. 15 de Septiembre, Col. Club de Leones, Col. El Confite, Col. Irías Navas, Col. Villa Olímpica, Col. Carril del 7 y 8, Col. Xochimilco, Col. Municipal, Col. Bonitillo, Col. Rivera del Caribe, Col. Cerrato y Col. Primero de Mayo.
Col. Villa del Este, Col. Santander, Col. Villa Hermosa, Col. Magnolia, Col. La Pizzaty (Sur), Col. Riviera, Col. Las Acacias (Oeste), Col. Panayotti, Hospital Oken's, Col. Bella Vista, Col. Carmen Elena, Col. El Sauce, barrio Alvarado, barrio La Merced (Oeste), barrio Imán (Oeste), barrio Potreritos, avenida 14 de Julio desde Plaza Las Banderas hasta Mercado San Isidro, avenida San Isidro desde Maxi Despensa hasta Escuela Morazán y Hospital Medicentro.
Cuenca Río Cangrejal: Aldea El Naranjo, Las Mangas, aldea El Pital, aldea Río Viejo, aldea Yaruca, aldea Los Vegas, aldea Toncontín, aldea Urraco, Col. Lempira, Col. Herrero, Col. San Judas, Col. Azcona, Col. Margie Dip, Col. San José, Col. Murcia, Col. La Margarita, Col. Suyapa, Col. Canelas, Altos de Las Canelas, Col. Las Mercedes, Plaza Premier, Col. El Toronjal 1 y 2, Plaza Premier Toronjal, Diunsa, Hospital Vicente D'Antoni, carretera CA-13 desde gasolinera Texaco Cangrejal hasta Hotel Emperador y Mall Megaplaza.
Yoro
Olanchito: Coyoles Central, Luz y Esperanza, Nerones, Palo Verde, Buenos Aires, Tierra Blanca, Limones y Nombre de Jesús están entre las zonas incluidas, carril, Medina, Chorreras, Tejeras, Santa Bárbara, Tacualtuste, El Nance y Las Minas.
Carril, Coyoles Aldea, Medina, Chorreras, Tejeras, Santa Bárbara, Tacualtuste, El Nance y San Dimas.
Olanchito: Barrio El Centro, col. Rosales, El Bíblico, Dionisio, Los Ángeles, San Jorge, Murillo, Brisas de Uchapa, 25 de Noviembre, Valle Fresco, barrio La Estación, col. Bella Vista, Ponce, Guillermo, San Luis, 21 de Noviembre, 15 de Septiembre, 8 de Febrero, Rosa Luque, Sitrabarimasa, 24 de Mayo, Mejía, Libertad, Reparto, Jacobo V. Cárcamo, Betania, Guanacaste, Conquista, Mariñán, Universitaria, Joaquín Reyes, Los Laureles, Ramón Amaya Amador, Montefresco, Miraflores, Satélite, Jaguas Abajo y Arriba, barrio Arriba, El Triángulo, Marco Tulio, La Torre, barrio Abajo, Miranda Quezada y Hospital Aníbal Murillo Escobar.
Aldeas de Olanchito: Sutrasfco, Agalteca, Sabanetas, Potrerillo, Las Minas Aguán, El Ocote, Calpules, Teguajinal, Juncal, Chaparral, San Carlos, Barranco, Boca de Mame, San Francisco, Piedra del Tigre, Maloa, Trocaire, Armenia, El Cajón, El Bambú, Campo Nuevo, San Luis, Tepusteca, Sitraproadasa, Bálsamo Oriental, El Agricultor, Brisas de Monga, 12 de Diciembre, Crucete Oriental, Agua Caliente, 4 de Enero, Lomitas, 21 de Abril y Sabanas de Ceibita.
Aldeas de Olancho: La Unión, Los Encuentros, Esquipulas del Norte, Carrizal, Ciudad Vieja, Puerto Escondido, Caisesa, El Puente, empacadoras Barimasa y El Cinco.
Arenal: Teguajal, El Potrero, San Patricio, Los Horcones, San Lorenzo, San Marcos y Savana.
Colón
Municipio de Tocoa: Mall Megaplaza, Col. Toronjal, Los Doctores, Salomón Martínez 1 y 2, Fabio Ochoa, Aurora, Laureles, Alemán 2, Las Uvas, 18 de Septiembre, Hospital San Isidro, Bomberos, San Isidro, Los Pinos, La Ceiba, La Independencia, Los Laureles, La Lempira, Tamarindo, parte de La Salomón, Manga Seca, La Occidental, DIPPSA, Texaco Basha y Hospital Bajo Aguán (privado). Aldeas: Guapinol, La Concepción, Ceibita, La Bolsa, Hacienda Ganaderos del Norte, Cayo Sierra, Zamora, Cayo Campo, La Bolsa I y II. Colonias: Buenos Aires, Alemán 1, Génesis, El Centro, Municipalidad de Tocoa, La Colón, La Esperanza, Las Flores y barrio Abajo.
Luzón Palmeras, Tiburones, Paguales, Barranco Chele, Prieta, Lérida, Chiripa, Achiote, Regaderos, Orica, Palos de Agua, Luzón Palmeras y Jahuillo.
Sabá: Barrio Comilsa, Pava, Coyol, Chorro, Col. Alemán, Brisas de Monga, centro de Sabá, Col. La Castellana, Cholomeña, Col. Suiza, Col. Las Palmas, Col. Palma Real, Col. Pradera I, II, III y IV, Col. La Standard, Col. Bella Vista, Col. Hábitat, barrio Colombia, Montefresco y Coop. Sabá. Aldeas: Uva Sureña, Nueva Sureña, Elixir, El Esfuerzo Hondureño, Sonámbula, Mercedes, Reguleto, Pequeña Suiza, Golondrina, Pradera, Ceibita, Palos de Agua Arriba y Palos de Agua Abajo. Standard Fruit Co.: empacadoras, Nerones, Copete I y II y Bohemia.
Sonaguera: Isletas y Standard Fruit Company (empacadoras, Guanacaste, La Paz y Santa Inés).
Col. El Roble, Col. Los Doctores, Res. Villa Mayte, Res. Quinta Los Laureles, Res. Monte Carlo, Res. Monte Real, Res. Monte Verde, Res. Los Olivos, Res. Andalucía, Res. La Villa, Res. La Gloria, Res. San Jorge, aldea Satuyé, Res. Vistas de Satuyé, Boca Vieja, aldea Perú, Res. Lomas del Perú, Rancho Lima, Res. La Colonia, aldea Río María, aldea Piedra Pintada, aldea Corozal, Villa Nuria, Res. La Ensenada, aldea Cuyamel, Res. Villa Corinto, aldea Sambo Creek, aldea Granadita, aldea Roma, aldea Salitrán, Quebrada Grande, aldea Agua Dulce y aldea Cacao.