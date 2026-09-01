Funcionarios del sector eléctrico destacan aprobación de Ley de Justicia Energética

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional aprobó las reformas a la ley del sector eléctrico tal como lo había solicitado el Poder Ejecutivo. Ante ello, funcionarios del sector energético aplaudiaron lo hecho por el Poder Legislativo con el respaldo de 78 parlamentarios. Héctor Luis Corrales, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), destacó: "tenemos un nuevo marco legal y el trabajo que viene será complicado y vamos a ocupar el apoyo de todos los sectores".

"Esto tiene que funcionar por el bien de todos los hondureños", destacó Corrales. Por su parte, Guillermo Peña Panting, gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), dijo que tuvieron una jornada interesante y el proyecto ya es una realidad. "Se pudo debatir al aire libre y se pudo incluir a toda la sociedad. Ha sido el plan más agresivo desde que se creó El Cajón y más de 40 años venimos a dar una mejor calidad de servicio a la población y es el principal objetivo de la reforma", acotó el funcionario. "Celebramos ese tipo de acuerdos y de esta manera poder hacer la transformación energética", destacó Panting. En relación al Programa de Reducción de Perdidas dieron a conocer que ya quedó completamente liquidado. "Creemos que lo que se ha creado va a generar confianza para la generación de inversiones", destacó Panting.