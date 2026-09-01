Su hermano le disparó en la cabeza tras abrirle la puerta: Allison Sánchez, asesinada en Comayagua

Comayagua, Honduras.- Como Allison Adriana Sánchez Montoya, de tan solo 16 años, fue identificada la adolescente que murió tras recibir un disparo en la cabeza, presuntamente propinado por su hermano. La jovencita se encontraba junto a su madre y sus hermanos. Según los relatos de sus familiares, la joven atendió un llamado a la puerta y se dirigió a abrir.

Cuando abrió la puerta, se encontró con su hermano, identificado como Danilo, quien, sin entablar conversación, le disparó una vez en la frente con un arma de fuego.

El hecho ocurrió en el municipio de La Trinidad, en el departamento de Comayagua, el pasado domingo 30 de agosto, en horas de la noche. En cuestión de segundos, la joven cayó al suelo frente a su hermano y sus familiares que se encontraban en la vivienda.