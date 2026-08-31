Adolescente muere tras recibir un disparo en la cabeza de su propio hermano en Comayagua

Comayagua, Honduras.- Una menor de 16 años de edad murió por causas violentas, cuando su propio hermano le infirió un disparo de arma de fuego en la cabeza.
El inusitado caso ocurrió en el municipio La Trinidad, en el departamento de Comayagua, la noche del domingo, cuando la adolescente estaba junto a su madre y a otros hermanos, dentro de su casa.
Alisson Adriana Sánchez Montoya, escuchó que alguien tocó la puerta de la casa; ésta atendió el llamado y fue a abrir. Frente a la puerta estaba su hermano, de nombre Danilo; éste, sin entablar conversación alguna, sacó un arma de fuego y le disparó en la frente en una sola ocasión.
La jovencita se desplomó, cayendo al piso de la vivienda, ante la mirada de su mamá y de los tres hermanos menores, quienes observaron el momento del trágico suceso y no podían asimilar lo sucedido.
Los vecinos y familiares que viven cerca, ayudaron a la mujer a trasladar a Alisson hasta el Hospital Santa Teresa, en la ciudad de Comayagua. Al llegar fue atendida de inmediato, pero la lesión que presentaba era tan grave, que los médicos la declararon muerta sólo unos minutos después de haber sido ingresada.
El cuerpo de Alisson Adriana fue trasladado desde Comayagua hasta la morgue del Ministerio Público (MP), en la capital, para realizar la autopsia médico legal.
A eso de las 11:15 de la mañana de este lunes, sus restos mortales fueron retirados de la morgue, para llevarlos hasta la colonia Jicarito, en La Trinidad, Comayagua.