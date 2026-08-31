Adolescente muere tras recibir un disparo en la cabeza de su propio hermano en Comayagua

Comayagua, Honduras.- Una menor de 16 años de edad murió por causas violentas, cuando su propio hermano le infirió un disparo de arma de fuego en la cabeza.

El inusitado caso ocurrió en el municipio La Trinidad, en el departamento de Comayagua, la noche del domingo, cuando la adolescente estaba junto a su madre y a otros hermanos, dentro de su casa.

Alisson Adriana Sánchez Montoya, escuchó que alguien tocó la puerta de la casa; ésta atendió el llamado y fue a abrir. Frente a la puerta estaba su hermano, de nombre Danilo; éste, sin entablar conversación alguna, sacó un arma de fuego y le disparó en la frente en una sola ocasión.