Recuperan primeras piezas del avión de Lanhsa que se estrelló en Roatán

Roatán, Honduras.- Las labores de búsqueda en el fondo del mar permitieron recuperar las primeras piezas del avión Jetstream 32 de la aerolínea Lanhsa con matrícula HR-AYW, accidentado el 17 de marzo de 2025 momentos después de despegar del Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez con rumbo a La Ceiba. ​La operación de rescate se desarrolla con el apoyo de la Fuerza Naval de Honduras y equipos especializados.

El objetivo central es extraer componentes decisivos para esclarecer el siniestro, priorizando la localización del registrador de voz de la cabina, así como los motores de la aeronave.

El accidente aéreo dejó como saldo 12 personas fallecidas y 5 sobrevivientes.

​A más de un año del suceso que conmocionó a la aviación hondureña, la extracción del fuselaje del lecho marino resulta crucial para que las autoridades aeronáuticas dictaminen las causas exactas que provocaron la tragedia.

¿Cómo fue el accidente?

De acuerdo con la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC), la aeronave, fabricada en 1989, apenas consiguió elevarse entre 20 y 35 pies sobre la pista antes de desviarse hacia el costado derecho, perder el control y precipitarse al mar. El impacto provocó que el JetStream-32, matrícula HR-AYW y fabricado por British Aerospace, se partiera y terminara sumergido a unos 160 pies (entre 50 y 60 metros) de profundidad, aproximadamente a 100 metros de la pista. Entre las víctimas mortales se encuentra el reconocido cantautor hondureño Aurelio Martínez.